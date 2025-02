「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます☆

ハウステンボス「2025年春イベント」まとめ

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年2月28日(金)〜6月29日(日)

「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボス。

2025年の春は、“春らしい絶景エンターテインメント”で大感動を巻き起こします。

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演。

ヨーロッパの街並みの中、 “春らしい絶景エンターテインメント”で一日中満喫できる圧巻体験を楽しめます☆

ヨーロッパの街の中心に、華やかな“花絶景エリア”が登場

画像提供:ハウステンボス

ヨーロッパの街並みの中心に位置する「アムステルダムシティ」の花の広場に、イベント期間限定で“花絶景エリア”が登場。

チューリップやバラ、あじさいを中心とした季節の花々に彩られ、より一層華やかになったヨーロッパの街並みを楽しめます。

ミッフィーの新パレード

画像提供:ハウステンボス

パレードルート:アトラクションタウン〜アムステルダムシティ(メイポールダンスはアムステルダムシティ スタッドハウス裏で開催予定)

「アムステルダム広場」では、「ミッフィー」の新パレードが公演されます。

世界中から愛されている「ミッフィー」とお友だちの「メラニー」が、春の花々を装飾したフロートで、心躍る音楽やメイポールダンスのダンサーとともに周遊する、この春限定のパレードです。

花絶景に包まれてワクワクとトキメキが溢れる、ハウステンボスならではの春体験を楽しめます。

Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ

画像提供:ハウステンボス

開催場所:ウォーターガーデン

打ち上げ花火開催日:土日祝日、連休

ハウステンボスの絶景花火は春も必見です。

世界一のイルミネーションのメインスポット「光のオーロラガーデン」で開催する音楽噴水ショーにサーチライトが連動。

ショーのフィナーレには迫力あるパイロ(演出用花火)や荘厳な花火が打ち上がる、この春、初開催の新絶景ナイトショーです。

春の絶景とともに楽しめる!ここだけの春限定グルメ

地元長崎の野菜や地魚を取り入れた春限定グルメも、園内レストランに登場。

世代を問わず楽しむことができる、春らしい、見た目も華やかなグルメを紹介していきます。

【数量限定】季節のオードブル 長崎和牛のローストビーフ シャスールソース

画像提供:ハウステンボス

価格:2,800円(1人前)

提供店舗:ロード・レーウ

お花をイメージした鮮やかなオードブルとともに味わうことができる数量限定メニュー。

やわらかく仕上げた長崎和牛のローストビーフの旨味を長崎県産オリーブレモンソルトとシャスールソースが引き立てます。

長崎県産野菜とサーモンのレモンクリーム フェトチーネ

画像提供:ハウステンボス

価格:2,300円

提供店舗:ピノキオ

春野菜のブロッコリー、新たまねぎとサーモンを使った爽やかなレモンクリームのフェトチーネ。

春らしい彩り豊かなカプレーゼとともに味わうことができるメニューです。

中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸し

画像提供:ハウステンボス

価格:2,500円

販売店舗:悟空

長崎産鯛の中華風漬けと炒飯にそのぎ茶をかけお茶漬けに。

せいろ蒸しは回鍋肉ダレとポン酢の二種類で味わうことができます。

デザートにはプリンセスマンゴープリンなどが用意されています。

春華御膳(夜限定)

画像提供:ハウステンボス

価格:3,500円

提供店舗:海鮮市場「魚壱」

夜限定の「春華御膳」は、彩り豊かなちらし寿司。

地魚の刺身や天ぷらなど旬の食材をふんだんに使った、春を堪能できる御膳です。

100万本のチューリップ祭

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年2月7日(金)〜4月6日(日)

オランダを象徴する風車が立つ「フラワーロード」を中心に、ヨーロッパの街並みの中、色とりどりのチューリップが咲き誇ります。

一面に広がる約100万本のチューリップが描き出すフォトジェニックな空間は、どこを撮っても絵になる風景。

ハウステンボスでしか体験できない、特別な時間を楽しめます。

100万本のバラ祭

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年4月26日(土)〜5月25日(日)

広大な「グランドローズガーデン」全体が心地よいバラの香りに包まれる、ハウステンボスのバラの季節がやってきます。

運河沿いやレンガの建物もバラで彩られ、優美な絶景が広がります。

毎年好評の「初夏のワイン祭」も開催されます。

「ミッフィー」のパレードやナイトショー、バラ祭など、“春らしい絶景エンターテインメント”が盛りだくさん。

ハウステンボスにて2025年2月28日(金)から6月29日(日)の期間開催される、春イベントの紹介でした☆☆

