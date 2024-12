スパーズとのクリスマスゲームに競り勝ったニックスが5連勝…ハートが終盤に殊勲の働き

ニューヨーク・ニックスは、12月26日(現地時間25日)にホームのマディソン・スクエア・ガーデンでサンアントニオ・スパーズとの「NBAクリスマスゲーム2024」を117-114で勝ち切り、連勝を5へと伸ばした。

スパーズのビクター・ウェンバンヤマが42得点18リバウンド4ブロックと猛威を振るう中、ニックスは6本の長距離砲を沈めたミケル・ブリッジズがシーズンハイの41得点に4アシスト2スティール2ブロックと躍動。

両チームとも最大1ケタのリードしか奪えなかったこの試合は、ニックス3点リードで迎えた第4クォーター残り38.1秒から、ジェイレン・ブランソンがジャンパー、OG・アヌノビーが左コーナーから3ポイントシュートを放つもミス。

スパーズにボールが渡って3点を決められれば延長に突入する可能性もあったのだが、ジョシュ・ハートが球際の争いを2度も制してポゼッションをつなぎ、試合終了のブザーへ持ち込んだ。

You don't have to score to be The Closer

Look at Josh Hart pic.twitter.com/WnKD2Sgrd8

- New York Basketball (@NBA_NewYork) December 25, 2024