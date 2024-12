Steamの統計を追跡するSteamDBが、Steamで2024年に新規リリースされたゲームタイトル本数などのデータを公開しました。2024年にリリースされたタイトルは、前年を大きく上回る1万8864本に達し、過去最高本数を記録しました。Steam Game Release Summary by Year · SteamDBSteam released a record number of games in 2024 - over 18,000 new titles were added to the platform | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/steam-released-a-record-number-of-games-in-2024-over-18-000-new-titles-were-added-to-the-platform2019年以降、Steamでのゲームリリース数は着実に増加を続けており、2020年のパンデミック期間中も成長を維持しています。2024年にリリースされたゲームタイトルの総数は記事作成時点で1万8864本で、前年の1万4311本を大きく上回りました。このうち3946本が通常のゲーム、1万4918本が「制限付きゲーム(Limited Games)」として分類されています。制限付きゲームとは、プレイヤー数や売上本数などの基準を満たしておらず、Steamトレーディングカードやプロフィールのカスタマイズ機能が制限されているタイトルを指します。制限付きゲームはゲームコレクターあるいは実績コレクターの合計にはカウントされません。IT関連ニュースサイトのTom's Hardwareは「制限付きゲームの大量リリースについては、低品質でお手軽な商業目的のタイトルが多い」と指摘しています。一方、Steam利用者の平均プレイタイトル数は4本で前年と同じでしたが、2022年の5本からは減少したとのこと。ホリデーシーズン中のアクティブユーザー数は約4000万人に達し、前年比で約800万人増加しました。SteamDBは、2024年におけるユーザー評価のランキングも発表しています。上位10タイトルは以下の通り。レーティング96.73%で1位に輝いたのは、The Game Awards 2024で最も優れたインディーゲームに贈られるBest Independent Gameなどの3部門で受賞した「Balatro」でした。なお、Steamを運営するValveは、自社のポータブルゲーミングPC「Steam Deck」の後継機について、コンピューティング性能の世代交代が実現するまでは年次での新製品リリースは行わない方針を示しています。ただし、MSIなどのPCメーカーが、代替となるWindows搭載の携帯ゲーミングPCを発売しており、LenovoやASUSも2025年初頭に参入を予定しています。