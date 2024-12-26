『LAPOSTA』JO1・INI、ソロ公演詳細発表 公演タイトル＆ポスタービジュアル公開【一覧あり】
2025年1月27日から2月2日に開催される東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内メンバープロデュース公演の各公演日時、タイトル、ポスタービジュアルが26日、発表された。
【グループカット】船の中から…！壮大な雰囲気があふれるJO1
JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を1月27日から29日の3日間で計22公演開催する。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る内容となっている。
今回は企画・演出に加え、公演タイトルやポスタービジュアルなども一人ひとりがこだわりを持って制作した。特設サイトではそれぞれが公演に込めた思いやコンセプトも公開。1公演限りの特別なステージとなっている。
【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』詳細】
※公演によってチケット料金は異なる。
■2025年1月27日（月）
【会場】IMM THEATER
JO1・白岩瑠姫 公演名：『Who am I？』（午後4時30分開演）
INI・高塚大夢（※高＝はしごだか） 公演名：『Echoes.』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・川尻蓮 公演名：『Give me your day』（午後4時30分開演）
INI・木村柾哉 公演名：公演名：『Unknown Adventure』（午後9時開演）
【会場】後楽園ホール
INI・西洸人 公演名：『KiDS』（午後9時開演）
■2025年1月28日（火）
【会場】 IMM THEATER
JO1・與那城奨 公演名：『Day by day』（正午開演）
JO1・金城碧海 公演名：『Love in the sky 〜快適な空の旅へ〜』（午後4時30分開演）
INI・藤牧京介 公演名：『lay a rail』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・大平祥生 公演名：『ARTIST』（正午開演）
INI・許豊凡 公演名：『浮遊生物』（午後4時30分開演）
JO1・佐藤景瑚 公演名：『K5』（午後9時開演）
※佐藤のポスタービジュアルは後日公開される。
【会場】後楽園ホール
INI・松田迅 公演名：『Reveal』（正午開演）
JO1・鶴房汐恩 公演名：『OHAKONKONOYA』（午後4時30分開演）
INI・池崎理人（※崎＝たつさき） 公演名：『UP TO YOU。』（午後8時30分入場）
※池崎の公演は作品展示会となり、本人の歌唱パフォーマンスはなし
■2025年1月29日（水）
【会場】 IMM THEATER
INI・田島将吾 公演名：『LOOK UP』（正午開演）
JO1・木全翔也 公演名：『easy life』（午後4時30分開演）
JO1・河野純喜 公演名：『Singing in the rain』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・豆原一成 公演名：『Now Loading…』（正午開演）
JO1・川西拓実 公演名：『My Everything』（午後4時30分開演）
INI・尾崎匠海 公演名：『CAFE』（午後9時開演）
【会場】後楽園ホール
INI・佐野雄大 公演名：『Wonder Angel Land』（正午開演）
INI・後藤威尊 公演名：『NUMERO 1』（午後4時30分開演）
【グループカット】船の中から…！壮大な雰囲気があふれるJO1
JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を1月27日から29日の3日間で計22公演開催する。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る内容となっている。
【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』詳細】
※公演によってチケット料金は異なる。
■2025年1月27日（月）
【会場】IMM THEATER
JO1・白岩瑠姫 公演名：『Who am I？』（午後4時30分開演）
INI・高塚大夢（※高＝はしごだか） 公演名：『Echoes.』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・川尻蓮 公演名：『Give me your day』（午後4時30分開演）
INI・木村柾哉 公演名：公演名：『Unknown Adventure』（午後9時開演）
【会場】後楽園ホール
INI・西洸人 公演名：『KiDS』（午後9時開演）
■2025年1月28日（火）
【会場】 IMM THEATER
JO1・與那城奨 公演名：『Day by day』（正午開演）
JO1・金城碧海 公演名：『Love in the sky 〜快適な空の旅へ〜』（午後4時30分開演）
INI・藤牧京介 公演名：『lay a rail』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・大平祥生 公演名：『ARTIST』（正午開演）
INI・許豊凡 公演名：『浮遊生物』（午後4時30分開演）
JO1・佐藤景瑚 公演名：『K5』（午後9時開演）
※佐藤のポスタービジュアルは後日公開される。
【会場】後楽園ホール
INI・松田迅 公演名：『Reveal』（正午開演）
JO1・鶴房汐恩 公演名：『OHAKONKONOYA』（午後4時30分開演）
INI・池崎理人（※崎＝たつさき） 公演名：『UP TO YOU。』（午後8時30分入場）
※池崎の公演は作品展示会となり、本人の歌唱パフォーマンスはなし
■2025年1月29日（水）
【会場】 IMM THEATER
INI・田島将吾 公演名：『LOOK UP』（正午開演）
JO1・木全翔也 公演名：『easy life』（午後4時30分開演）
JO1・河野純喜 公演名：『Singing in the rain』（午後9時開演）
【会場】シアターGロッソ
JO1・豆原一成 公演名：『Now Loading…』（正午開演）
JO1・川西拓実 公演名：『My Everything』（午後4時30分開演）
INI・尾崎匠海 公演名：『CAFE』（午後9時開演）
【会場】後楽園ホール
INI・佐野雄大 公演名：『Wonder Angel Land』（正午開演）
INI・後藤威尊 公演名：『NUMERO 1』（午後4時30分開演）