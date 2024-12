2025年1月27日から2月2日に開催される東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内メンバープロデュース公演の各公演日時、タイトル、ポスタービジュアルが26日、発表された。JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を1月27日から29日の3日間で計22公演開催する。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る内容となっている。

今回は企画・演出に加え、公演タイトルやポスタービジュアルなども一人ひとりがこだわりを持って制作した。特設サイトではそれぞれが公演に込めた思いやコンセプトも公開。1公演限りの特別なステージとなっている。【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』詳細】※公演によってチケット料金は異なる。■2025年1月27日(月)【会場】IMM THEATERJO1・白岩瑠姫 公演名:『Who am I?』(午後4時30分開演)INI・高塚大夢(※高=はしごだか) 公演名:『Echoes.』(午後9時開演)【会場】シアターGロッソJO1・川尻蓮 公演名:『Give me your day』(午後4時30分開演)INI・木村柾哉 公演名:公演名:『Unknown Adventure』(午後9時開演)【会場】後楽園ホールINI・西洸人 公演名:『KiDS』(午後9時開演)■2025年1月28日(火)【会場】 IMM THEATERJO1・與那城奨 公演名:『Day by day』(正午開演)JO1・金城碧海 公演名:『Love in the sky 〜快適な空の旅へ〜』(午後4時30分開演)INI・藤牧京介 公演名:『lay a rail』(午後9時開演)【会場】シアターGロッソJO1・大平祥生 公演名:『ARTIST』(正午開演)INI・許豊凡 公演名:『浮遊生物』(午後4時30分開演)JO1・佐藤景瑚 公演名:『K5』(午後9時開演)※佐藤のポスタービジュアルは後日公開される。【会場】後楽園ホールINI・松田迅 公演名:『Reveal』(正午開演)JO1・鶴房汐恩 公演名:『OHAKONKONOYA』(午後4時30分開演)INI・池崎理人(※崎=たつさき) 公演名:『UP TO YOU。』(午後8時30分入場)※池崎の公演は作品展示会となり、本人の歌唱パフォーマンスはなし■2025年1月29日(水)【会場】 IMM THEATERINI・田島将吾 公演名:『LOOK UP』(正午開演)JO1・木全翔也 公演名:『easy life』(午後4時30分開演)JO1・河野純喜 公演名:『Singing in the rain』(午後9時開演)【会場】シアターGロッソJO1・豆原一成 公演名:『Now Loading…』(正午開演)JO1・川西拓実 公演名:『My Everything』(午後4時30分開演)INI・尾崎匠海 公演名:『CAFE』(午後9時開演)【会場】後楽園ホールINI・佐野雄大 公演名:『Wonder Angel Land』(正午開演)INI・後藤威尊 公演名:『NUMERO 1』(午後4時30分開演)