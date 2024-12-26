『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』ソロステージ詳細発表 （C）LAPONE Entertainment

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　2025年1月27日から2月2日に開催される東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内メンバープロデュース公演の各公演日時、タイトル、ポスタービジュアルが26日、発表された。

【グループカット】船の中から…！壮大な雰囲気があふれるJO1

　JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を1月27日から29日の3日間で計22公演開催する。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る内容となっている。

　今回は企画・演出に加え、公演タイトルやポスタービジュアルなども一人ひとりがこだわりを持って制作した。特設サイトではそれぞれが公演に込めた思いやコンセプトも公開。1公演限りの特別なステージとなっている。

【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』詳細】
※公演によってチケット料金は異なる。
■2025年1月27日（月）
【会場】IMM THEATER
JO1・白岩瑠姫　公演名：『Who am I？』（午後4時30分開演）
INI・高塚大夢（※高＝はしごだか）　公演名：『Echoes.』（午後9時開演）

【会場】シアターGロッソ
JO1・川尻蓮　公演名：『Give me your day』（午後4時30分開演）
INI・木村柾哉　公演名：公演名：『Unknown Adventure』（午後9時開演）

【会場】後楽園ホール
INI・西洸人　公演名：『KiDS』（午後9時開演）

■2025年1月28日（火）
【会場】 IMM THEATER
JO1・與那城奨　公演名：『Day by day』（正午開演）
JO1・金城碧海　公演名：『Love in the sky 〜快適な空の旅へ〜』（午後4時30分開演）
INI・藤牧京介　公演名：『lay a rail』（午後9時開演）

【会場】シアターGロッソ
JO1・大平祥生　公演名：『ARTIST』（正午開演）
INI・許豊凡　公演名：『浮遊生物』（午後4時30分開演）
JO1・佐藤景瑚　公演名：『K5』（午後9時開演）
※佐藤のポスタービジュアルは後日公開される。

【会場】後楽園ホール
INI・松田迅　公演名：『Reveal』（正午開演）
JO1・鶴房汐恩　公演名：『OHAKONKONOYA』（午後4時30分開演）
INI・池崎理人（※崎＝たつさき）　公演名：『UP TO YOU。』（午後8時30分入場）
※池崎の公演は作品展示会となり、本人の歌唱パフォーマンスはなし

■2025年1月29日（水）
【会場】 IMM THEATER
INI・田島将吾　公演名：『LOOK UP』（正午開演）
JO1・木全翔也　公演名：『easy life』（午後4時30分開演）
JO1・河野純喜　公演名：『Singing in the rain』（午後9時開演）

【会場】シアターGロッソ
JO1・豆原一成　公演名：『Now Loading…』（正午開演）
JO1・川西拓実　公演名：『My Everything』（午後4時30分開演）
INI・尾崎匠海　公演名：『CAFE』（午後9時開演）

【会場】後楽園ホール
INI・佐野雄大　公演名：『Wonder Angel Land』（正午開演）
INI・後藤威尊　公演名：『NUMERO 1』（午後4時30分開演）