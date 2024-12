ワーナー・ブラザースとDC映画史上最大の再生回数を記録し、話題沸騰となっている『スーパーマン』の予告編映像をLEGOで完全再現した動画が話題だ。

新生DCユニバースの映画第1弾となる『スーパーマン』。予告編映像では、氷雪地帯に落下した満身創痍のスーパーマンが愛犬クリプトに救出される様子や、人々から罵声を浴びせられならも脅威に立ち向かう姿、子どもを助ける勇姿や、恋人ロイス・レインとキスするシーンなどを見ることができる。

これを再現したのは、さまざまな映像をLEGO風に描くYouTuberのTrevor Carlee。映像の細かなシーンの一つ一つを、LEGOアニメーションで完コピしてみせた。

監督のジェームズ・ガンも映像に反応。自身のSNSで映像を紹介している。

Merry Christmas, everyone! We’re working on your gift. It will be ready in July.