第2位:吉川晃司(30票)

All About ニュース編集部では4月19日〜6月17日の期間、全国20〜70代の男女258人を対象に、「50代男性俳優」についてアンケート調査を実施しました。本記事ではその中から「渋くてカッコいいと思う50代男性俳優」ランキングを発表します。2位に選ばれたのは、「吉川晃司」さんです!俳優としてのデビュー作は1984年に公開された映画『すかんぴんウォーク』。同作の挿入歌『モニカ』で同時に歌手デビューも果たし、大ヒットを記録しています。1989年にはギタリストの布袋寅泰さんとロックユニット・COMPLEXを結成し、『BE MY BABY』や『恋をとめないで』などのヒット曲を世に放ちました。近年では、2022年から2023年にかけて放送されたNHK連続テレビ小説『舞い上がれ!』で航空学校の鬼教官を演じたことでも注目を集めています。

第1位:竹野内豊(100票)

自由回答を見ると「白髪交じりのヘアスタイルがこれほど似合うのは、彼しかいないと思うので」(50代女性/福島県)や、「少し陰を感じるような渋さがあると思います」(50代女性/埼玉県)、「年齢相応のカッコよさがあると思う」(60代女性/広島県)といったコメントが寄せられています。1位に選ばれたのは、「竹野内豊」さんでした!1994年にテレビドラマ『ボクの就職』(TBS系)でデビュー後、『星の金貨』(日本テレビ系)、『ロングバケーション』(フジテレビ系)といったテレビドラマに出演しブレーク。特に『ビーチボーイズ』(フジテレビ系)では反町隆史さんとのダブル主演が話題となり、社会現象になるほどでした。2001年には『冷静と情熱のあいだ』で映画初主演を果たし、第25回日本アカデミー賞主演男優賞を受賞しています。自由回答を見ると、「自分が50代になった時、こんな大人になっていたいと思う」(40代男性/東京都)や、「外見がかっこよく、尚且つ声も好きです。また50代らしく落ち着いた雰囲気も好きです」(40代女性/神奈川県)、「昔は爽やかかっこよかったけど、年齢を重ねて渋くてかっこいいになった」(30代女性/滋賀県)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半|ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中!(文:斉藤 雄二)