「初めてのカメラセット」など、ロモグラフィーから2025年福袋
「初めてのカメラセット」など、ロモグラフィーから2025年福袋
株式会社ロモジャパンは、フィルムカメラや交換レンズなどを詰め合わせた福袋を12月26日（木）に発売した。直販サイトおよび直営店Lomography+で取り扱う。
ロモグラフィーブランドの製品がランダムに入ったラッキーバッグ（福袋）。割引率は通常価格から最大で50%相当としている。いずれも数量限定。
ラッキーバッグ2025 初めてのカメラセット 内容：110、120、35mmのフィルムカメラおよびインスタントカメラ、アクセサリーなど。割引率は最大最大50％相当。 価格：7,000円 販売ページ：https://shop.lomography.com/jp/lucky-bag-2025-camera-7000
ラッキーバッグ2025 フィルムカメラセット11000 内容：110、120、35mmのフィルムカメラ、アクセサリーなど。どのカメラにも必ず最低2本のフィルムが付属。 価格：1万1,000円 販売ページ：https://shop.lomography.com/jp/lucky-bag-2025-camera-11000
ラッキーバッグ2025 インスタントカメラセット 内容：インスタントカメラ6種類、アクセサリー、フィルムなど。 価格：1万5,000円 販売ページ：https://shop.lomography.com/jp/lucky-bag-2025-instant-15000
ラッキーバッグ2025 プレミアムカメラセット 内容：110カメラ、35mmコンパクトカメラなど。通常、割引対象にならない製品が含まれているという。 価格：3万5,000円 販売ページ:https://shop.lomography.com/jp/lucky-bag-2025-premium-35000
ラッキーバッグ2025 アートレンズセット 内容：キヤノンEF、キヤノンRF、ソニーE 、ニコンF、ニコンZ、ライカMマウントの交換レンズ。マウントにより在庫数が変わるという。 価格：4万円 販売ページ：https://shop.lomography.com/jp/lucky-bag-2025-artlens-40000