伊勢丹新宿店にて、ディズニーキャラクターのグッズが勢揃いする「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」を開催!

”魔法”をテーマにした「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のグッズが勢ぞろいするほか、2024年に30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の最新グッズも登場します☆

Disney THE MARKET(ディズニーマーケット) in 伊勢丹新宿店

期間:2025年1月5日(日)〜1月12日(日)※最終日午後6時終了

会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

伊勢丹新宿店にて、2025年1月5日から12日までの期間限定で開催される「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」

2024年3月からスタートし、今回で13会場目、そして最後の開催となる『Disney THE MARKET』は、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会するディズニー最大級のショッピング・イベントです。

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、三越伊勢丹限定・伊勢丹新宿店先行販売グッズが展開されます。

『ライオン・キング』新作グッズ

2024年で30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』

その原点にして、はじまりの物語である超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』が12月20日に公開されました。

その話題作の公開を記念し、伊勢丹新宿店に幅約8mの大型フォトスポットが登場します。

また、ディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の新作グッズも販売されます。

[三越伊勢丹限定]The Lion King/Tシャツ・トート バッグ

The Lion King/Tシャツ

価格:5,001円(税込)

サイズ:M・L

『ライオン・キング』デザインのTシャツ。

黒地に、「シンバ」と「スカー」が描かれています。

サバンナらしさあふれる草花もポイントです。

The Lion King/トート バッグ

価格:3,701円(税込)

サイズ:本体 約W37×H36×D11cm・持ち手部分 47cm

『ライオン・キング』デザインのトートバッグ。

「シンバ」と「スカー」が描かれた、迫力あるデザインです。

ライオン・キング/パスケース

価格:2,601円(税込)

サイズ:本体見開きサイズ 約H11cm W17cm・ベルトサイズ 約12.5cm

本のようなデザインのパスケース。

子ども時代の「シンバ」が描かれています。

背景のサバンナの風景にも注目です。

<シュタイフ> ディズニー ライオンキング30周年記念 ムファサとシンバ

価格:84,700円(税込)

サイズ:ムファサ 約17cm・シンバ 約11cm

『ライオン・キング』の30周年を記念した、シュタイフ製のぬいぐるみ。

幼い「シンバ」と「シンバ」の父「ムファサ」のセットです。

『ライオン・キング』30周年のロゴがデザインされたプレートが付いています。

The Lion King

価格:699,380円(税込)

額装サイズ:約W91.5×H68.5cm

『ライオン・キング』の名シーンを描いたアート。

生まれたばかりの「シンバ」が「ラフィキ」に掲げられています。

太陽の光が差し込む、幻想的な空模様もポイントです。

※受注生産となります。注文後、約90日でのお届けになります

会場限定・会場先行グッズ

三越伊勢丹限定販売・先行販売のグッズも登場。

アパレルブランドMOUSSYのニットや、『ファンタジア』のグッズが展開されています。

[三越伊勢丹限定] <Disney SERIES CREATED by MOUSSY> SMILE KNIT CD / MICKEY

価格:各11,990円(税込)

サイズ:フリーサイズ(約着丈 57cm・身巾60cm)

三越伊勢丹限定で販売されるMOUSSYのニット。

左胸に、「ミッキーマウス」のお顔が刺繍されています。

ニットのカラーによって、刺繍のカラーも異なります。

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア <シンプルカラー> Tシャツ/ホワイト

価格:4,400円(税込)

サイズ:フリーサイズ(約身丈70cm・身幅 58cm・肩幅55cm・袖丈23cm)

『ファンタジア』デザインのTシャツ。

魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」が描かれています。

帽子だけ色付けされたデザインがポイントです。

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア<シンプルカラー> マグカップ

価格:2,970円(税込)

素材:磁器

サイズ:約直径8×H9cm

『ファンタジア』デザインの磁器製のマグカップ。

魔法使いの帽子をかぶった「ミッキーマウス」がデザインされています。

にっこりと笑う表情に癒やされるマグカップです。

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア<シンプルカラー> ピンバッジ POINTING

価格:990円(税込)

サイズ:約W2×H3cm

魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」のピンバッジ。

帽子のみ色付けされた、シンプルながらもアクセントになるデザインです。

ポーチやバッグなどに付ければ、いつでも『ファンタジア』や「ミッキーマウス」を身近に感じることができます。

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Thavasa> 『ファンタジア』トートバッグ「ミッキーマウス」ver/「ほうき」ver

<Samantha Thavasa> 『ファンタジア』トートバッグ「ミッキーマウス」ver

価格:36,300円(税込)

サイズ:約W28.5×H23×D11cm

『ファンタジア』に登場する「ミッキーマウス」がデザインされたトートバッグ。

映画の世界観を彷彿とさせるネイビーとホワイトの背景に、たくさんの星が散りばめられています。

「ミッキーマウス」の衣装と同じ、赤色の留め具がアクセントになったデザインです。

<Samantha Thavasa>『ファンタジア』トートバッグ「ほうき」ver

価格:36,300円(税込)

サイズ:約W28.5×H23×D11cm

『ファンタジア』に登場する「ほうき」がデザインされたトートバッグ。

両手にバケツを持っています。

[伊勢丹新宿店先行販売] <SAMANTHAVEGA> 『ファンタジア』フリルハンドバッグ

価格:24,200円

サイズ:約W27×H18×D13cm

『ファンタジア』デザインのハンドバッグ。

両サイドに付いたフリルがポイントです。

ネイビーの生地に、ゴールドで「ミッキーマウス」や映画に登場するモチーフが描かれています。

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Thavasa Petit Choice> 『ファンタジア』ポーチ

価格:12,100円(税込)

サイズ:約W16.5×H11×D6cm

青と赤を基調とした『ファンタジア』らしいカラーリングのポーチ。

「ミッキーマウス」の手の先には、星のチャームが付いています。

「ミッキーマウス」やたくさんの星がゴールドでデザインされた高級感のあるデザインです。

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Tiara> 『ファンタジア』ピアス

価格:22,000円(税込)

『ファンタジア』モチーフのピアス。

魔法使いの帽子と、帽子をかぶった「ミッキーマウス」のデザインです。

小さな星や月もあしらわれています。

Nuiパン店

2025年2月15日(土)に開店予定のぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』にてプレ販売されます。

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」など人気のキャラクターのぬいぐるみが展開されています。

ミッキーマウス・ミニーマウス

価格:各2,640円(税込)

まるでパン生地で出来ているような「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

ほんのりと色づく焼き目がポイントです。

ドナルドダック・デイジーダック

価格:各2,420円(税込)

コロネのような「ドナルドダック」と「デイジーダック」のぬいぐるみ。

こんがりとした焼き目がポイントです。

それぞれ、ソースやカラースプレーでデコレーションされているような刺繍があしらわれています。

日替わりお買いあげノベルティ

お渡し場所:本館6階 催物場 特設カウンター

期間中、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』会場にて、1会計につき税込3,000円以上お買いあげの各日先着1,000名さまに「伊勢丹新宿店限定 日替りクリアカード」を1枚プレゼント。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ、『ズートピア』の「ジュディ」や『アナと雪の女王』の「オラフ」など人気のキャラクターのデザインが展開されています。

※デザインは変更になる場合があります

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります

※当日のお買いあげレシートのみ有効

※一部、お買いあげ金額加算対象外の商品があります

※レシート合算不可

超実写『ライオン・キング:ムファサ』大ヒット上映記念 「新宿ピカデリー」映画半券ご呈示ノベルティキャンペーン

お渡し場所:本館6階 催物場 特設カウンター

『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』の開催期間、会場にて「新宿ピカデリー」で「ライオン・キング:ムファサ」の映画半券をご持参の上、会場にて1点以上お買いあげの先着500名に「三越伊勢丹限定 ムファサのポストカード」をプレゼント。

大きな太陽をバックに、子ども時代の「ムファサ」がデザインされています。

※デザインは変更になる場合があります

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります

※2024年12月20日(金)以降の映画半券が有効です

※ノベルティのお渡しは、2025年1月12日(日)午後6時までとなります

ディズニー最大級のショッピング・イベントがついに最後の開催。

『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』は、2025年1月5日(日)から1月12日(日) の期間開催されます☆

🄫Disney

