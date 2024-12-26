上海市の自動車部品輸出額、１〜１１月は２・９％増

上海外高橋港区の海通埠頭で、積み込みを待つ輸出自動車。（上海＝新華社配信）

【新華社上海12月26日】中国上海税関が25日に発表した上海市の1〜11月の自動車部品輸出額は前年同期比2.9％増の506億1千万元（1元＝約22円）で、全国の自動車部品輸出総額の8.4％を占めた。

貿易形態別では、一般貿易による輸出額が6.8％増の415億5千万元で全体の82.1％を占めた。加工貿易は16.9％減の39億9千万元、保税物流方式は7.1％減の50億5千万元だった。

企業形態別では、民間企業の輸出額が12.2％増の239億1千万元、全体に占める割合が3.9ポイント上昇の47.2％に上った。外資企業は0.2％減の235億8千万元で46.6％を占めた。国有企業は26.0％減の31億2千万元となった。

貿易相手上位3カ国・地域への輸出額は米国が3.4％増の109億8千万元で21.7％、欧州連合（EU）が16.8％減の74億3千万元で14.7％、日本が11.7％減の48億3千万元で9.5％をそれぞれ占めた。主要新興国で構成するBRICSは16.4％増の74億9千万元、メキシコは25.2％増の40億2千万元だった。