杏仁豆腐にゴマ団子、ユニークなフレーバーが楽しい！ アメリカンクッキー専門店がオープン（神奈川・横浜）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はスイーツ専門メディアが監修したアメリカンクッキー専門店。直径11センチの大振りクッキーは食べ応え抜群です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Chunk & MOG(神奈川・横浜)

焼き菓子ブームの中、ちょっぴりジャンクでボリューミーなアメリカンクッキーが人気を呼んでいます。そんなアメリカンクッキー専門店「Chunk & MOG(チャンク&モグ)」が、横浜みなとみらいにある横浜ワールドポーターズにオープンしました。

かわいいイラスト入りのロゴが目印 写真:お店から

アメリカンクッキーとは、通常サイズのクッキーに比べて一回りも二回りも大きく、厚みがあり、チョコやナッツなどがたっぷり入ったボリューム満点のクッキー。そのアメリカンクッキーの本当のおいしさを届けたいという思いから「Chunk & MOG」は誕生しました。

店舗が入っている横浜ワールドポーターズは、みなとみらい線 「みなとみらい駅」と「馬車道駅」どちらからも徒歩5分の場所にあり、みなとみらいを訪れた観光客などでいつもにぎわっています。2024年7月にリニューアルし、それに伴い、1階ワールドフードホール内の一角に「Chunk & MOG」もオープンしました。

ズラリと並んだクッキー。クッキーの下にはさまざまなフレーバーのポップコーンが並んでいる 写真:お店から

横浜ワールドポーターズ1階にはハワイの街並みを再現した店が集まる「ハワイアンタウン」もあり、アメリカンクッキーを楽しむにはぴったりのシチュエーションです。

店の内装はヨーロッパのパサージュ(ガラスのアーケードに覆われた商店街)をイメージ。クラシックな趣があり、ちょっぴり非日常の感覚が味わえます。店内にはイートインスペースもあり、クッキーとドリンクを楽しむことができます。

季節限定のフレーバー「かぼちゃキャラメル」 写真:お店から

クッキーはすべて店内で焼きたてのものばかり。外側がサクッと、中はしっとりとした食感が魅力です。メニューには定番や季節限定のものなど多彩なフレーバーがそろい、迷うこと必至です。

おすすめはチョコチップクッキーとカフェラテセット(850円)。バリスタが監修したクッキーにぴったりのコーヒーは、ホットで注文するとクッキーを蓋にして供されます。クッキーもほんのり温まって、さらにおいしくいただけます。ラテにディップして楽しんでもいいですね。

「杏仁豆腐」(右上)530円 写真:お店から

ユニークなフレーバーが「杏仁豆腐」と「胡麻団子」。“横浜らしいクッキーを”ということで、中華街をイメージして作られたクッキーです。「杏仁豆腐」は実際に杏仁の粉をクッキーに使い、クコの実をトッピング。杏仁豆腐のフレーバーをクッキーで楽しめます。

「胡麻団子」530円 写真:お店から

「胡麻団子」のイメージは中華のゴマ団子。香ばしいゴマの香りと揚げたような風味があり、クッキーの中にはこしあんを忍ばせています。どちらのクッキーも「Chunk & MOG」でしか味わえない、新感覚のアメリカンクッキーです。

店内では、実際にクッキーのデコレーションやデザインが楽しめる「アイシングクッキー体験」といったイベントも行われ、親子やカップルに人気です。

かわいい輪がついたパッケージはお土産にすると喜ばれそう 写真:お店から

クッキーは、ガラスショーケースにズラリと並べられたものの他に、かわいい輪の持ち手がついたパッケージ入りや、横浜らしいデザインの缶入りもあり、手土産にもぴったり。横浜を訪れた際、ワクワクするようなアメリカンクッキーに出会いに立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「ほうじ茶アプリコット」 出典:HYHY777さん

『NYキャラメル&チョコクッキーや、ハワイをイメージしたワールドポーターズらしい「マラサダ」味、横浜を象徴する中華街をイメージした横浜限定「杏仁クッキー」などがあります。他にもポップコーンや、焼きドーナッツもあります。



今回、「Chank&MOG(チャンク アンド モグ)」では可愛いクッキーを購入することとしました。今回購入したのは「ほうじ茶アプリコット」です。「ほうじ茶アプリコット」「イチゴ」「キャメル」など、どれも可愛くて美味しいです』(HYHY777さん)

「チョコチャンク」 出典:まいみまいみさん

『ワールドポーターズの1階に構えるお店。ワールドフードホールの隣にスイーツアベニューがあり、そこの中にありました。

チョコチャンクやアプリコットチャイ、イチゴなど種類があり、パッケージもかわいいので持たせにもぴったりだと思いました!

お店に売っているものは、保存料を少なく作っているそうです』(まいみまいみさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Chunk&MOG住所 : 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

