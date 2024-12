電子レンジは今や日常生活になくてはならない家電製品のひとつであり、料理や飲み物を温めるために毎日使っているという人も多いはずですが、意外と掃除をサボりがちな場所でもあります。一体電子レンジの中にはどのような微生物が生息しているのかについて、スペインのバレンシア大学やバイオテクノロジー企業のDarwin Bioprospecting Excellenceが研究結果を報告しました。

Frontiers | The microwave bacteriome: biodiversity of domestic and laboratory microwave ovenshttps://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1395751/fullScientists Reveal The Microbes That May Live in Your Microwave : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/scientists-reveal-the-microbes-that-may-live-in-your-microwave電子レンジはマイクロ波の照射によって、食品内の水分子にエネルギーを与えて動かすことによって飲食物の温度を上げる調理機器です。料理などで日常的に使う電化製品ですが、「定期的に高温で加熱するものだし、掃除はしなくても勝手に細菌や微生物は死滅するだろう」と考えてあまり掃除しないという人もいるかもしれません。そこで研究チームは、電子レンジ内に生息する微生物について調べるため、「家庭のキッチンにある電子レンジ10個」「会社の休憩室や大学のカフェテリアにある共用の電子レンジ10個」「分子生物学や微生物学の研究室にある電子レンジ10個」の内壁からサンプルを採取し、その中にどのような微生物が生息しているのかを調査しました。分析の結果、すべての電子レンジからブラキバクテリウム属、マイクロコッカス属、パラコッカス属、プリエスティア属が検出されました。これらの微生物は人間に関連付けられており、人間が住む環境に多く生息しています。当然ながらキッチンに置かれている電子レンジは、他のキッチンの表面や食品とよく似た微生物プロファイルを持っていました。中にはクレブシエラ属やエンテロコッカス属、エロモナス属といった健康上のリスクがある細菌も見つかりましたが、その量やバリエーションは他の一般的なキッチンの表面と比較しても、懸念するほど悪くはなかったと報告されています。また、生息する微生物の多様性という観点でいうと、家庭用キッチンの電子レンジが最も多様性が低いという結果になりました。生物の多様性を評価するシャノン指数では、家庭用キッチンの電子レンジ(黄色)はすべて「4」を下回りましたが、実験室の電子レンジ(赤色)はすべて「4」を上回るスコアとなりました。共用の電子レンジ(緑色)はその中間に位置しています。実験室の電子レンジは食品ではなく水溶液や生物学的サンプル、合成材料、化学試薬などを加熱するために使われていたため、キッチンの表面などとは異なる細菌が検出されたとのことです。これらの電子レンジは長時間加熱に使われることが多いため、研究チームは電子レンジ内の極端な条件が、微生物の多様性に影響を及ぼしているのではないかと考えています。研究チームは、「このサンプル群で有意に豊富に存在していた属の中にはデイノコッカス属、ヒメノバクター属、キネオコッカス属、スフィンゴモナス属、セルロモナス属など、高線量の放射線への耐性で知られる種が含まれていました」と述べています。実験室の電子レンジから検出された微生物群は、ソーラーパネルから分離された微生物群と多くの共通点があったとのこと。また、研究チームは核廃棄物から採取したサンプルと比較しましたが、電子レンジ内の微生物群との類似性はほとんど見つからなかったそうです。科学系メディアのScience Alertは、「家庭用電子レンジで発見された微生物はそれほど極端ではなかったものの、放射線や熱ショック、乾燥に抵抗する遺伝的ポテンシャルを持つ細菌が、それらの影響にもかかわらず快適に過ごせることを示す研究結果となりました。私たちの皮膚に住んでいる友好的な微生物でさえ、電子レンジの過酷なマイクロ波に耐えることを考えると、電子レンジは定期的に洗剤で徹底的に掃除し、食物のかすにも気をつけるのがベストでしょう」と述べました。