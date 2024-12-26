¹â¶¶Íõ¡¢USJËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡¡¥ì¥¢¤Ê¡ÈÈï¤êÊª»Ñ¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¤¬¡¢12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¢¤ÊÈï¤êÊª»Ñ¤â¡ª¡¡¹â¶¶¤¬Åê¹Æ¤·¤¿USJËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡ª
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÇUSJ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¹â¶¶¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢·»¡¦郄¶¶ÎÝ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤é¤ó¤¯¤ó¥æ¥Ë¥Ð¤¤¤¿¤Î¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ð¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ëµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ë¤³¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î2Ëç¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¥Ã¥ÑÁª¤Ö¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤È¤ÎÂçºåÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢13Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î¹â¶¶¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶Íõ¡×Instagram¡Ê¡÷ran¡¥volleyball0902¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¢¤ÊÈï¤êÊª»Ñ¤â¡ª¡¡¹â¶¶¤¬Åê¹Æ¤·¤¿USJËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡ª
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÇUSJ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¹â¶¶¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢·»¡¦郄¶¶ÎÝ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤é¤ó¤¯¤ó¥æ¥Ë¥Ð¤¤¤¿¤Î¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ð¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤È¤ÎÂçºåÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢13Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î¹â¶¶¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶Íõ¡×Instagram¡Ê¡÷ran¡¥volleyball0902¡Ë