ÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¡ÁÏÎ©£±£°£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Íî¸ì¶¨²ñ¤Ë¼«¿®¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬ÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ê£¶£²¡Ë¤é¤¬ÅÔÆâ¤Ç£²£¶Æü¡¢¡ÖÍî¸ì¶¨²ñÉ´Ç¯¶½¹Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍî¸ì³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ä¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë£±£°£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì¶¨²ñ¡£Íâ£³·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î²¼ÀÊ¡Ê£²£±¡Á£²£¸Æü¡Ë¤Î¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¸ø±é¡×¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ÎÌø²È¶¬ÂÀÏº¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀµÂ¢¤ÏÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢»Ê²ñ¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤Ë¡Ö»Ê²ñ¡¢°Å¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥È¡¼¥ó¤¬¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤¢¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡£¡ØÍî¸ì²È¤Ï¸Ä¿Í¾¦Çä¤À¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤äËÜÅö¤Ë¼êÊÛÅö¤Ç¤â¤Ã¤Æ³§¤µ¤óÆ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£à¤¢¤¡¡¢Íî¸ì¶¨²ñ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿Í°ìÇÜÌÀ¤ë¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢º£¸å¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î´üÂÔ¤È°Â¿´´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£±£°£°Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢±ÖÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò£±£°£°Ç¯Á°¤ÎÈ¸²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ç¤É¤¦´óÀÊ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤É¤¦Íî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤É¤¦Àè¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍî¸ì¶¨²ñ¡¢£±£°£°Ç¯²á¤®¤Æ£±£°£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬ÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡º£¤ÎÍî¸ì¶¨²ñ¤Î¶½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¶½¹Ô¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¸Ø¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¶¨²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÎÙÀÊ¤Çµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÌø²È¶¬ÂÀÏº¤ò¥¢¥Ä¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¸«¸å¤â´é¤Ê¤¸¤ß¤Î±é·ÝÃ´Åöµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÊ¤Ø½Ð¸þ¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤ÏàÍî¸ì°¦á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£