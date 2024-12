大みそかの『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)で行われる「雷神番外地」追加対戦カードとして、安保瑠輝也vs.シナ・カリミアンが決定した。22日にABEMAの特別生放送番組で発表された。ルールはスタンディングバウトで2分6ラウンド、契約体重は100キロで、判定ありとなる。番組のスタジオにはRIZIN榊原信行CEOと元K-1クルーザー級王者のカリミアンが登場し、安保はリモート出演。榊原CEOは24日の深夜に繰り広げられた平本蓮と安保のSNSバトルについて「舌戦を繰り返して主催者の思惑と違って思わぬ方向に盛り上がっています」と触れると、「平本が試合をしたいのにブラックローズを足蹴にして出ていった安保を少しでもすり減らしたいと思ったのか」と分析した。

K-1のリングで反則やアクシデントが続くカリミアンについては「プロモーターとしてはすごく面白い選手」と評価し、安保に対して「ライアン・ガルシアと真逆の選手」とオファーしたところ、「安保は面白そう、これなら大みそかにやる価値があるし、大暴れしますと言ってくれた。安保の琴線に触れる選手だった」と敬意を語った。続いて安保は「ガルシアの足元にも及ばないし、反則だらけでファイターとして何一つリスペクトしてない。僕の試合をたくさんの人が見てくれたいと言ってくれたので、ハデにカリミアンをぶっ倒したいと思います」とKO宣言。一方のカリミアンは、安保の等身大パネルを豪快に破壊すると「ボクシングの厳しさを教えてやる」と怒りを爆発。今年7月の安保vs.パッキャオ戦は「全盛期を過ぎた選手とのファニーファイトなんて、時間の無駄だから見てもいない。」と明かすと、安保は「お前はイランの英雄とか言われてるらしいけど、パッキャオさんはアジアの英雄だぞ。簡単に悪口なんか言うな」と不快感をぶつけた。その後も通訳を介しながらも、安保も英語を交えてカリミアンと大舌戦。安保が「反則王!」とイジり、カリミアンは「私は反則というよりハンサムです」とジョークで返すと、安保は「あぁ、そうですか」と一蹴した。●12・31『RIZIN DECADE』雷神番外地 全対戦カード・第7試合/安保瑠輝也 vs. シナ・カリミアンRIZINスタンディングバウトルール特別ルール:2分6R(100.0kg)・第6試合/細川一颯 vs. 宇佐美正パトリックRIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(77.0kg)・第5試合/野田蒼 vs. 篠塚辰樹RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(58.0kg)・ 第4試合/富澤大智 vs. 三浦孝太RIZIN MMA特別ルール:5分2R(63.0kg)・第3試合/YURA vs. 朝久泰央RIZIN キックボクシングルール:3分3R(66.0kg)※8オンスグローブ・第2試合/安井飛馬 vs. 黒薔薇くん(鈴木博昭)RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)・ 第1試合/五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)