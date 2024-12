アイデア溢れるデザイン性の高いオリジナル玩具や知育玩具の企画・製造・販売を行う「アイアップ」

今回は『きかんしゃトーマス』の仲間たちと、間違い探し×パズルで2つの「気づく力」を育む「みつけてパズル」を紹介します☆

アイアップ『きかんしゃトーマス』みつけてパズル

価格:1,650円(税込)

パッケージサイズ:約W250×D30×H190mm

対象年齢:3才以上

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes Store」Amazon店など

アイアップから『きかんしゃトーマス』の楽しいパズルが登場!

「トーマス」のほか、「ジェームス」や「パーシー」たちも描かれた、ポップなイラストで展開されます。

「みつけてパズル」は普通のパズルとは違い、パズルを完成させたあと間違い探しも楽しめます。

「みつけてパズル」は、間違い探しとパズルで、2つの「気づく力」を育ててくれる知育玩具。

パズルを組み替えることで間違い探しの問題が変わるので、繰り返し遊べてお子さんが飽きません。

間違い探しのほか、かるた遊びもできるのも嬉しいポイントです☆

「みつけてパズル」の遊び方は、パズルを組み立てることからスタート。

パズルは「せいかい」と「まちがい」の2種類が入っているので、それらをよく混ぜてください。

混ぜた中から選んで、10ピースのパズルを完成させます。

完成したパズルと「みほん」を比べて、間違いをさがしていきます。

みつかった間違いには、「みつけたバッジ」を置きます。

すべてのピースを裏返してみます。

裏が青いピースは「まちがい」です。

「みつけたバッジ」を置いたピースが「まちがい」であれば、正解です☆

パズル、間違い探しの他に、カルタとしても楽しめます!

裏面が赤のピースが取り札、青のピースが読み札です。

セット内容は、パズルフレームのほか、「まちがい」と「せいかい」のパズルピースがそれぞれ10ピースずつ入っています。

自分で完成させたパズルで間違い探しも出来る、何度も遊びたくなる『きかんしゃトーマス』のパズル!

アイアップの『きかんしゃトーマス』みつけてパズルは、Dtimes公式通販「Dtimes Store」Amazon店などにて販売中です☆

© 2021 Gullane(Thomas)Limited. ©2021 HIT Entertainment Limited.

