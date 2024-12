高精度な貴金属鑑定が可能！ペパレス製作所「PPLSデジタル比重計」

ペパレス製作所は、貴金属買取ショップの皆様が高精度な鑑定を手軽に行えるよう、導入コストを抑えた「PPLSデジタル比重計」をモデルチェンジし、2024年12月26日(木)より販売中。

ペパレス製作所「PPLSデジタル比重計」

ペパレス製作所は、貴金属買取ショップの皆様が高精度な鑑定を手軽に行えるよう、導入コストを抑えた「PPLSデジタル比重計」をモデルチェンジし、2024年12月26日(木)より販売中です。

「PPLSデジタル比重計」は、電子天秤と水槽が一体構造となっており、測定対象物の空気中重量と水中重量を測定し、アルキメデスの原理を使って物質の比重を測定することができる電子天秤です。

重量測定範囲は0.01〜300g、解析分解能は0.001g/cm3単位という、分析に支障のない高い精度を実現しています。

また、付属品のガラス皿とスチールカゴを使用することで、金属粒など顆粒状の物質を測定したり、付属の抑え金具を使用して、プラスチックなど水に浮く物質の比重測定も行うことが可能です。

尚、本製品の前モデルが、金、銀、プラチナなどの貴金属鑑定事業者様からの引き合いが多かったこともあり、本製品には貴金属鑑定の参考になる比重一覧が付属します。

一般的な鉄の比重(約7.9)と比較し、貴金属である金は19、プラチナは21とずっと大きな比重であるため、刻印やメッキに惑わされない、地金そのものの比重測定は貴金属の鑑定に欠かせない分析となっています。

この製品は、輸入品をベースに日本国内で全台数動作確認を行い、日本語マニュアルを付属しているため、輸入製品のお手頃価格と、国産品の安心感を兼ね備えた最初の1台に最も適した比重計となっています。

