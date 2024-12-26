THE RAMPAGE吉野北人、大人の色気溢れる姿「GIANNA BOYFRIEND」表紙登場
【モデルプレス＝2024/12/26】THE RAMPAGEの吉野北人が、ファッション誌「GIANNA BOYFRIEND ＃07」通常版（2025年1月29日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾る。
【写真】吉野北人、シャツから肉体美チラリ
誌面では「FOR MY VALENTINE」をテーマに、ハードモードな姿から、煌めくジュエリーを纏った洗練されたホワイトジャケット、チョーカーをポイントにミステリアスな色気溢れる姿を披露。インタビューでは、主演映画『遺書、公開。』（1月31日より公開）に紐付いたエピソードも語っている。
なお、同誌公式SNSでは今回の撮影風景を公開中。（modelpress編集部）
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【写真】吉野北人、シャツから肉体美チラリ
◆吉野北人、大人の色気溢れるスタイリング
誌面では「FOR MY VALENTINE」をテーマに、ハードモードな姿から、煌めくジュエリーを纏った洗練されたホワイトジャケット、チョーカーをポイントにミステリアスな色気溢れる姿を披露。インタビューでは、主演映画『遺書、公開。』（1月31日より公開）に紐付いたエピソードも語っている。
??Merry Christmas Eve— GIANNA BOYFRIEND (@GIANNABOYFRIEND) December 24, 2024
?吉野北人 ビハインドMOVIE PART.1解禁
1/29発売#GIANNABOYFRIEND 07 通常版
??初登場
表紙＋巻頭FASHIONグラビア特集
新年号特別付録／両面ツヤツヤピンナップ?#吉野北人 #THERAMPAGE #映画遺書公開
楽天ブックス、Amazon等
先行予約解禁?https://t.co/otGNJ4PSqy… pic.twitter.com/x3zSpuysvX
なお、同誌公式SNSでは今回の撮影風景を公開中。（modelpress編集部）
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