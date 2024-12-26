「GIANNA BOYFRIEND ＃07」通常版（2025年1月29日発売／ナンバーセブン）表紙：吉野北人（提供画像）

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【モデルプレス＝2024/12/26】THE RAMPAGEの吉野北人が、ファッション誌「GIANNA BOYFRIEND ＃07」通常版（2025年1月29日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾る。

【写真】吉野北人、シャツから肉体美チラリ

◆吉野北人、大人の色気溢れるスタイリング


誌面では「FOR MY VALENTINE」をテーマに、ハードモードな姿から、煌めくジュエリーを纏った洗練されたホワイトジャケット、チョーカーをポイントにミステリアスな色気溢れる姿を披露。インタビューでは、主演映画『遺書、公開。』（1月31日より公開）に紐付いたエピソードも語っている。


なお、同誌公式SNSでは今回の撮影風景を公開中。（modelpress編集部）

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