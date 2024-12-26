AirPods Pro（第2世代）が人気！ 2024年11月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/12/26
「BCNランキング」2024年11月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
MagSafe充電ケース(USB-C)付き
AirPods Pro(第2世代)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
MagSafe充電ケース(USB-C)付き
AirPods Pro(第2世代)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。