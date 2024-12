ウェンバンヤマが42得点18リバウンド4ブロックで衝撃のクリスマスゲームデビュー

12月26日(現地時間25日)。サンアントニオ・スパーズは、敵地マディソン・スクエア・ガーデンでニューヨーク・ニックスとの「クリスマスゲーム2024」へ臨んだ。

試合は終始1ケタ点差の展開で、スパーズは残り41.1秒にクリス・ポールの3ポイントシュートで3点差に詰め寄るも、そこから追加点を奪えずに114-117で惜敗し、2連敗となった。

それでも、キャリア2年目でクリスマスゲームデビューを飾った“ウェンビー”ことビクター・ウェンバンヤマは40分23秒の出場でフィールドゴール成功率51.6パーセント(16/31)、3ポイント成功率37.5パーセント(6/16)、フリースロー4本すべてを決め切り、ゲームハイの42得点18リバウンド4ブロックに4アシストをマーク。

The @spurs' Victor Wembanyama became the third player in NBA history to have 40 or more points in his Christmas Day debut, joining Wilt Chamberlain and Tracy McGrady. pic.twitter.com/yYKdSplwn3

- NBA Communications (@NBAPR) December 25, 2024