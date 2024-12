心に響く力強く美しい生の声明！常光円満寺『お坊さんファッションショー／お経のコンサート』

常光円満寺では、2025年1月1日(水)に『お坊さんファッションショー』と『お経のコンサート』を開催します。

常光円満寺『お坊さんファッションショー/お経のコンサート』

開催日時: 2025年1月1日(水) 午前11時(10時30分開場)

開催場所: 常光円満寺(大阪府吹田市元町28-13)

アクセス: JR吹田駅 徒歩5分 阪急吹田駅 徒歩5分

所要 : 約1時間

定員 : 約120名

予約 : 06-6381-0182(予約の方を優先します)

料金 : 無料

URL : https://www.enmanji.com/fashion.html

仏教離れが進む現代、仏教のよさに触れていただき、少しでも仏教を好きになっていただきたい願いを込めて開催するイベントです。

【第一部 声明コンサート】

お経のコンサートでは声明(しょうみょう)という節のあるお経をお唱えします。

声明は今日では聖歌やゴスペルと同様に伝承された無伴奏の音楽として脚光を浴びています。

また、太鼓の音に合わせての力強いお経も迫力満点です。

古来より伝わる節のある美しいお経である声明。

心に響く力強く美しい生の声明が楽しめます。

声明コンサート

【第二部 お坊さんファッションショー】

僧侶には様々な衣装がありますが、これらすべての衣装はお釈迦さまの時代から進化して現在にいたっています。

この衣装の進化の過程や、どのような時にどのような衣装をつけるのか、また法衣と袈裟の違いなどを説明しつつ楽しくご覧いただけるよう工夫しました。

お釈迦さまの時代のファッションから現在の最高級のファッションにいたるまで、様々な僧侶のファッションを、是非楽しめます。

ファッションショー2

ファッションショー3

ファッションショー4

