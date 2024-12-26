ミッキーとドナルドの全身をデザインした手ぬぐい！ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー
カフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY」にて、「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」などの新デザイングッズが販売スタート。
季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供する「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY」に新しいグッズが加わります！
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「ミッキーマウス／ドナルドダック」グッズ
発売日：
渋谷ヒカリエ店 2024年12月26日（木）先行発売
横浜赤レンガ倉庫店 2025年1月14日（火）発売予定
カフェ・カンパニーが運営するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」
季節を感じる「日本中の”おいしさ″」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップです！
そんな Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY に、新作グッズが登場。
渋谷ヒカリエ・横浜赤レンガ倉庫店にて、手ぬぐいとアーモンドチョコレート缶の新デザインが発売されます☆
オリジナル手拭い
左：手ぬぐい＜Mickey＞、右：手ぬぐい＜Donald＞
価格：各880円(税込)
新デザイングッズの1つ目は、「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の全身をデザインした手ぬぐい。
全身を表現したアートを大胆に使ったデザインで、「東京 TOKYO」「横浜 YOKOHAMA」といったタイポグラフィをあしらった、Disney HARVEST MARKETのオリジナルです！
旅のお土産やプレゼントにもぴったりで、手ぬぐいとして使うのはもちろん、額装してお部屋のインテリアにしても楽しめます。
アーモンドチョコ缶
アーモンドチョコレート缶 左「Thank You!＜Mickey＞」、右「For You＜Minnie & Daisy＞」
価格：各918円(税込)
もう1つの新デザイングッズとして、ギフトショップで人気のアーモンドチョコレート缶に、2種類の新デザインが誕生。
「Thank You!＜Mickey＞」は「ミッキーマウス」のフェイスアートとメッセージをデザインした、新しいアーモンドチョコレート缶です。
「For You＜Minnie & Daisy＞」は「ミニーマウス」と「デイジーダック」のアートと、メッセージをデザイン。
どちらも、プレゼントやちょっとしたお土産など、幅広く使えるグッズです☆
また、缶の中に入っているアーモンドチョコレートは、ガーナ産カカオを50％使用したフェアトレード認証を受けたチョコレート。
伝えたいメッセージを込めてプレゼントできるほか、食べて社会貢献できるのも嬉しいポイントです！
新しいデザインの手ぬぐいとアーモンドチョコレート缶が、Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY 渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店に登場。
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYの「ミッキーマウス／ドナルドダック」グッズは、2024年12月26日より渋谷ヒカリエ店にて先行発売、2025年1月14日より横浜赤レンガ倉庫店にて発売予定です☆
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