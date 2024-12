カフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY」にて、「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」などの新デザイングッズが販売スタート。

季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供する「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY」に新しいグッズが加わります!

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「ミッキーマウス/ドナルドダック」グッズ

発売日:

渋谷ヒカリエ店 2024年12月26日(木)先行発売

横浜赤レンガ倉庫店 2025年1月14日(火)発売予定

カフェ・カンパニーが運営するカフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」

季節を感じる「日本中の”おいしさ″」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供するカフェ&ギフトショップです!

そんな Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY に、新作グッズが登場。

渋谷ヒカリエ・横浜赤レンガ倉庫店にて、手ぬぐいとアーモンドチョコレート缶の新デザインが発売されます☆

オリジナル手拭い

左:手ぬぐい<Mickey>、右:手ぬぐい<Donald>

価格:各880円(税込)

新デザイングッズの1つ目は、「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の全身をデザインした手ぬぐい。

全身を表現したアートを大胆に使ったデザインで、「東京 TOKYO」「横浜 YOKOHAMA」といったタイポグラフィをあしらった、Disney HARVEST MARKETのオリジナルです!

旅のお土産やプレゼントにもぴったりで、手ぬぐいとして使うのはもちろん、額装してお部屋のインテリアにしても楽しめます。

アーモンドチョコ缶

アーモンドチョコレート缶 左「Thank You!<Mickey>」、右「For You<Minnie & Daisy>」

価格:各918円(税込)

もう1つの新デザイングッズとして、ギフトショップで人気のアーモンドチョコレート缶に、2種類の新デザインが誕生。

「Thank You!<Mickey>」は「ミッキーマウス」のフェイスアートとメッセージをデザインした、新しいアーモンドチョコレート缶です。

「For You<Minnie & Daisy>」は「ミニーマウス」と「デイジーダック」のアートと、メッセージをデザイン。

どちらも、プレゼントやちょっとしたお土産など、幅広く使えるグッズです☆

また、缶の中に入っているアーモンドチョコレートは、ガーナ産カカオを50%使用したフェアトレード認証を受けたチョコレート。

伝えたいメッセージを込めてプレゼントできるほか、食べて社会貢献できるのも嬉しいポイントです!

新しいデザインの手ぬぐいとアーモンドチョコレート缶が、Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY 渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店に登場。

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYの「ミッキーマウス/ドナルドダック」グッズは、2024年12月26日より渋谷ヒカリエ店にて先行発売、2025年1月14日より横浜赤レンガ倉庫店にて発売予定です☆

