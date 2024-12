大賞・優秀賞作品は中京テレビにて映像作品化！CMEシナリオコンクール

中京テレビグループで番組制作等のコンテンツ制作を行CTV MID ENJINは、次世代の脚本家の発掘を目的にグループ初となる『CMEシナリオコンクール』を2025年1月31日(金)まで開催します。

CMEシナリオコンクール

募集期間 : 2025年1月31日(金) 23時59分まで

主催 : 株式会社 CTV MID ENJIN

申込方法 : 「CMEシナリオコンクール」HP内エントリーフォームから応募

<応募に関する注意>

・作品は未発表かつオリジナルに限ります。

(生成AI等を利用した作品の応募は不可)

・応募原稿は1人1作品に限ります。

・未成年の方が応募する場合、親権者の同意が必要です。

選考時に応募者が未成年の場合は、親権者の同意取得の確認・同意書の提出を要求します。

・選考の結果、受賞作品が選出されない場合があります。

■『CMEシナリオコンクール』について

応募資格者は「プロの脚本家として活動を目指す方(年齢・性別・職業不問)」「多くの人の心を動かす作品の脚本を書く意欲のある方」「日本国内に在住し、日本語でコミュニケーションが取れる方」。

作品のテーマ・内容は自由でA4縦書きで1枚400字・本文50〜70枚の作品を募集。

最優秀賞作品には賞金500万円、優秀賞作品には100万円が贈呈され、中京テレビにて映像作品化・放送予定される。

