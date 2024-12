マーケティングを10倍の成果につなげる！シンフォニーマーケティング「IGCH Echo／IGC Jam」

シンフォニーマーケティングは、B2B企業がマーケティング活動を自走するためのプラットフォームサービス「Intelligent Growth Club(略称:IGC)」が提供するネットワーキングのための新サービスとして「IGCH Echo(アイジーシーエイチ エコー)」と「IGC Jam(アイジーシー ジャム)」を2025年1月からスタートします。

シンフォニーマーケティング「IGCH Echo/IGC Jam」

シンフォニーマーケティングは、B2B企業がマーケティング活動を自走するためのプラットフォームサービス「Intelligent Growth Club(略称:IGC)」が提供するネットワーキングのための新サービスとして「IGCH Echo(アイジーシーエイチ エコー)」と「IGC Jam(アイジーシー ジャム)」を2025年1月からスタート。

この2つのネットワーキングサービスを活用することでIGCメンバー同士が他社の事例を基にそれぞれの視座を高め、自社のマーケティング強化を促進することが目的です。

新サービスロゴ IGCH Echo(上)、IGC Jam(下)

■新サービスの概要

<IGCH Echo>

B2Bマーケティングリーダー同士のネットワーキングを通して、濃厚な「学び」と「刺激」を得る場を提供します。

◇ 開催概要:年2回〜3回程度、設定したテーマで平日午後(15:30〜21:00)に開催

◇ 参加対象:IGC Harmonicsにご参加頂いた企業のマーケティングリーダーの方

◇ 実施内容:同社代表庭山による特別講義、参加企業様による事例紹介と

ディスカッション、ネットワーキングパーティの開催

<IGC Jam>

現場でB2Bマーケティングの実務を担当するマーケターが次世代のリーダーになるために必要なスキルアップを目的とした、ネットワーキング付き勉強会です。

◇ 開催概要 :都内の会場でオフサイト形式、

平日の午後(15:00〜20:00)で定期開催

◇ 参加対象 :IGCサービス利用企業でB2Bマーケティング実務担当者の方

◇ 勉強会テーマ例:マーケティングの目標数値設計など、

ケーススタディを用いてワークショップ形式で行います。

― IGC(Intelligent Growth Club)サービスについて ―

B2B企業がマーケティングで賢く成長するためのプラットフォームサービスです。

アドバイザリー&エデュケーションを活用し、お客様の【マーケティング活動の自走を支援】します。

IGCサービス

