ºå¿À£Ï£Â¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Î¡©¡×£Ê£Á£Ìµ¡¤ËÅë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö»å°æ¤µ¤óÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¿Í¤¬Ä»¿Í¤Ë¡×
¡¡ºå¿À£Ï£Â¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡££Ê£Á£Ì¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ¶ñ¹ç¤Î±Æ¶Á¤ò¥â¥í¤Ë¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö£Ê£Á£Ì¡Ä¡£¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Î¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ô¿·´´Àþ¤ËÊÑ¹¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»å°æ¤µ¤ó¡ÄÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¿Í¤¬Ä»¿Í¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¡Ö¤Ï¤¨¡Á¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Ê£Á£Ì¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢£·»þ£²£´Ê¬¤«¤é¼ÒÆâ³°¤ò·Ò¤°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÀþ¡¢¹ñºÝÀþ¤È¤â¤ËÃÙ±äÅù¤Î±¿¹Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ïº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£