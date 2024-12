調査会社・OpensignalがG7(日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア)を対象に行った「5Gモバイル信頼度スコア」調査で、日本が1位だったことがわかりました。UK mobile users had least reliable experience in G7 in 2024, data showshttps://www.ft.com/content/cefe83f1-61ff-469f-b15f-0b8e3a2d4174

Canada’s Mobile Reliability: Below Average in the G7 • iPhone in Canada Bloghttps://www.iphoneincanada.ca/2024/12/25/canada-below-average-mobile-reliability/「モバイル信頼度スコア」は、モバイルネットワークに接続して基本的なタスクを完了する能力を測定したもので、スコアは100から1000までの数字で表現されます。2024年7月1日から9月28日までの3ヶ月間で行われた調査では、日本は925ポイントを獲得して1位に輝きました。ランキングの一覧は以下の通りです。1位:日本 925ポイント2位:フランス 887ポイント3位:ドイツ 885ポイント4位:アメリカ 884ポイント5位:カナダ 878ポイント6位:イタリア 861ポイント7位:イギリス 859ポイントイギリスが最下位となった理由の1つとして、2021年からHuawei製の5Gネットワーク機器の設置を禁止していることが挙げられています。Huaweiの5Gネットワーク機器の設置を2021年からイギリスが禁止へ - GIGAZINEなお、OpenSignalは2024年10月に日本の国内事業者を対象にしたレポートも発表しており、auが全18項目のうち10項目で受賞、3項目で他社と共同受賞という圧倒的な信頼性を見せています。モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス:日本 2024 年 10 月 Report | Opensignalhttps://www.opensignal.com/jp/reports/2024/10/japan/mobile-network-experienceただし、あくまでこのテストは「信頼性」についてのもので、2023年にG7を対象にアップロードの平均速度を比較したところ、日本が一番遅かったことがわかっています。日本はG7諸国の中で最も5Gアップロードの平均速度が遅い - GIGAZINE