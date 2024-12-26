ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á26ÆüÁ°°ú¤±¡¢ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¢ÌîÂ¼£Ó£Ð£ÈÌµ¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡26ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÈæ22.3¡óÁý¤Î1372²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±24.0¡óÁý¤Î1102²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¦¥³¥¢¡¡£Í£Ó£Ã£É¡¡Àè¿Ê¹ñ³ô¡Ê½ü¤¯ÆüËÜ¡Ë£Å£Ô£Æ <1657> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡¥Æ¥Ã¥¯¡¦ÇÛÅöµ®Â²¡¡£Å£Ô£Æ <283A> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ë¾å¾ìÅê¿® <2558> ¡¢£Í£Á£Ø£É£Ó¡¡³¤³°³ô¼°¡Ê£Í£Ó£Ã£É¥³¥¯¥µ¥¤¡Ë¾å¾ìÅê¿® <1550> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ－£±£°£° <1545> ¤Ê¤É16ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆÅê»ñÅ¬³Ê¼ÒºÄ¡¡£Å£Ô£Æ <1496> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2016> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó£Æ£Ô£Ó£ÅÀ¤³¦¹ñºÄ <2512> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥¸¥Ëー¥á¥¤¡¡£Í£Â£Ó¡¡£Å£Ô£Æ <2649> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2839> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¼«Æ°¼Ö¡¦Í¢Á÷µ¡ <1622> ¤¬3.97¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤Ï3.88¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬205±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â744²¯500Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â648²¯4800Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬74²¯1800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬69²¯700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬59²¯6500Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬42²¯6800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬39²¯7600Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¦¥³¥¢¡¡£Í£Ó£Ã£É¡¡Àè¿Ê¹ñ³ô¡Ê½ü¤¯ÆüËÜ¡Ë£Å£Ô£Æ <1657> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡¥Æ¥Ã¥¯¡¦ÇÛÅöµ®Â²¡¡£Å£Ô£Æ <283A> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ë¾å¾ìÅê¿® <2558> ¡¢£Í£Á£Ø£É£Ó¡¡³¤³°³ô¼°¡Ê£Í£Ó£Ã£É¥³¥¯¥µ¥¤¡Ë¾å¾ìÅê¿® <1550> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ－£±£°£° <1545> ¤Ê¤É16ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆÅê»ñÅ¬³Ê¼ÒºÄ¡¡£Å£Ô£Æ <1496> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2016> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó£Æ£Ô£Ó£ÅÀ¤³¦¹ñºÄ <2512> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥¸¥Ëー¥á¥¤¡¡£Í£Â£Ó¡¡£Å£Ô£Æ <2649> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2839> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¼«Æ°¼Ö¡¦Í¢Á÷µ¡ <1622> ¤¬3.97¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤Ï3.88¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬205±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â744²¯500Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â648²¯4800Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬74²¯1800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬69²¯700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬59²¯6500Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬42²¯6800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬39²¯7600Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹