サンドイッチチェーン「サブウェイ」の期間限定メニューとして「カリとろチーズバジルチキン」と「カリとろチーズチリチキン」が登場。

チーズ香るブレッドと、とろけた濃厚チーズソースにより、口いっぱいにチーズの味が広がる2種のサンドを楽しめます☆

サブウェイ「カリとろチーズバジル/カリとろチーズチリチキン」

販売期間:2025年1月8日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

「サブウェイ」に「カリとろチーズバジルチキン」と「カリとろチーズチリチキン」が期間限定で登場。

こんがりチーズの豊かな香りが楽しめるオリジナルのチーズパンと、濃厚なチーズソースを使用した、期間限定の新メニューが展開されます。

どちらもトーストすると、とろけたチーズソースがチキンや野菜に絡み、濃厚な味わいです。

温かくして食べると美味しい、冬にぴったりなホットサンドはサブウェイ初登場となる、お店で仕込むチーズブレッドを使用。

発酵させて膨らんだホワイトブレッドに、濃厚なクリームタイプチーズをかけて店舗で焼き上げる限定ブレッドです。

発酵後のブレッドにチーズをかけて焼くことで、チーズの香ばしさと味わい、見た目も楽しめる仕上がりになっています。

また、サンドイッチの中に挟むチーズソースには、ゴーダチーズとクリームチーズの2種類を使用。

チーズのコクを出しつつ、口当たりなめらかなソースに仕上げられています!

カリとろチーズバジルチキン

価格:590円(税込)

「カリとろチーズバジルチキン」は、特徴のバジルチキンの爽快な香りが口の中に広がる美味しさ。

そこに、濃厚なチーズソースが絡まる逸品です☆

カリとろチーズチリチキン

価格:590円(税込)

唐辛子とハバネロをきかせた刺激的な辛さのジューシーチキンを使った「カリとろチーズチリチキン」

刺激的な辛さに、濃厚なチーズソースの相性が抜群な逸品です!

キャンペーン「恵方サブ」

販売期間:2025年1月27日(月)〜2月2日(日)

販売店舗:サブウェイ限定店舗(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

毎年恒例の恵方サブに、2025年は「チーズ えびアボ」「エッグ BLT」「ハム クリームチーズ」の3種類がラインナップ。

2025年1月27日からの7日間限定で、お得にサブウェイの人気サンドを味わえます☆

チーズ えびアボ (フットロングサイズ)

販売価格:1,100円(税込)

サブウェイの定番人気サンド「チーズ えびアボ」が「恵方サブ」に新登場。

えびアボカドに、相性抜群のスライスチーズがトッピングされています。

エッグ BLT (フットロングサイズ)

販売価格:1,050円(税込)

BLTにたまごをトッピングした、ボリューム満点の「エッグ BLT」

自分好みの「恵方サブ」で、2025年の福を呼び込めます☆

ハム クリームチーズ (フットロングサイズ)

販売価格:900円(税込)

濃厚なクリームチーズとハムのバランスがいい「ハム クリームチーズ」も「恵方サブ」に登場。

7日間限定で、お得に食べられます!

口いっぱいにチーズの味が広がる、2種類の期間限定サンドが登場。

サブウェイの「カリとろチーズバジル」「カリとろチーズチリチキン」は、2025年1月8日より期間限定で販売です☆

