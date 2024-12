ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のブッフェダイニング「アーカラ」にて、春を彩る「いちごとチーズのブッフェ」を開催。

美しい旬の果実を味わえる、春のディナーブッフェが期間限定で楽しめます!

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」いちごとチーズのブッフェ

期間:2025年1月24日(金)〜4月13日(日)

時間:17:30〜21:30 (最終入店21:00) ※17:30〜17:40までフォトタイムとして料理の撮影時間を設定

料金(消費税・サービス料込):

平日(月〜木) 大人(13歳以上) 6,000円、小学生(6〜12歳) 3,200円、幼児(4〜5歳) 2,000円、3歳以下 無料

金・土・日・祝 大人(13歳以上) 7,000円、小学生(6〜12歳) 3,500円、幼児(4〜5歳) 2,300円、3歳以下 無料

会場:ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて、「いちごとチーズのブッフェ」を開催。

3Fブッフェダイニング「アーカラ」にて、ディナータイムに春を彩るブッフェが楽しめます☆

美しい旬のいちごをフレッシュやスイーツ、料理にして提供する「いちごブッフェ」は、2年連続での開催。

今回は、いちごの華やかな甘みとチーズの濃厚な旨みをテーマにした料理やスイーツが、バラエティ豊かにグレードアップして登場します。

約30種類以上の多彩な料理やスイーツを楽しめるディナーブッフェです!

ブッフェメニュー 一例

いちごの食べ比べ

メニュー例:

・ローストビーフ(いちごを添えたバルサミコソース)

・パルメザンチーズで仕上げるクリームパスタ

・天ぷら(いちご・カマンベール・海老・さつまいも・ししとう)

・お寿司(クリームチーズロール・いちごの軍艦2種・鮪・トラウトサーモン・海老・玉子・烏賊)

・麻婆豆腐チーズ

・いちごのエビマヨ

・鰆のポワレ マスカルポーネとケッパーのソース

・ポークのチーズ焼き いちごとバルサミコ酢のソース アリゴ添え

・コンキリエといちごのパスタ トマトソース

・ピザ(ゴルゴンゾーラ)/いちごとモッツァレラチーズ

・アーカラのビーフカレー いちご添え

・チーズフォンデュ

・4種のチーズキッシュ(ゴルゴンゾーラチーズ・モッツアレラチーズ・グラナパダーノチーズ・チェダーチーズ)

・いちごのチーズバーガー

・クリームチーズのテリーヌ

・マスカルポーネのブランマンジェ スモークサーモンとチーズのスティックパイ添え

・鮪のカルパチョ いちごとバルサミコのソース

・いちごチーズパイ

・世界各国のチーズ各種

・いちごの食べ比べ(宮城県東松島市産、大阪府南河内産、奈良県産)

・いちごのサンドケーキ

・ストロベリーパンナコッタ

・ホワイトチョコといちごのサラミ

・いちご大福

・バスクチーズケーキ ストロベリーソース

・チェダーチーズといちごのブラウニー

・ストロベリーレアチーズケーキ

・いちごのティラミス

・いちご飴 など

「いちごブッフェ」で大好評の「いちごの食べ比べコーナー」には、宮城県東松島市と大阪府南河内、奈良県の3地域から厳選したフレッシュないちごを用意。

宮城県東松島市産のいちごは鮮度を維持する特別な輸送方法を使い、鮮度が高いうちに届くため、よりフレッシュさを感じられます!

いちごチーズパイ

さらにジューシーないちごとチーズを合わせたいちごチーズパイや

クリームチーズのテリーヌ

色鮮やかなクリームチーズのテリーヌ

チーズフォンデュ

いちごもフォンデュできるチーズフォンデュに

世界各国のチーズ(日替わり)

日替わりで世界各国のチーズ が提供されるほか、

パルメザンチーズで仕上げるクリームパスタ

ライブキッチンでは、大きなパルメザンチーズのブロックを使って仕上げるクリームパスタを、ゲストの目の前で調理。

できたての美味しさを楽しむことができます☆

スイーツには、いちごのサンドケーキやいちご飴、いちご大福など定番の人気メニューをラインナップ。

スイーツ各種

特におすすめのメニューは、濃厚チーズが口いっぱいに広がる「いちごのブラウニーを閉じ込めたチェダーチーズのムース」です。

熟成したコク深いチェダーチーズと、いちごを使ったブラウニーの相性がピッタリ。

他にも、いちごの天ぷらやいちごピザ、いちご軍艦寿司に麻婆豆腐チーズなど意外な組み合わせのメニューを数々用意。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに一番近いオフィシャルホテルで、春の訪れを感じる特別なひとときを楽しめます!

旬のいちごとチーズの濃厚な味わいを楽しめる、春のディナーブッフェ。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」のいちごとチーズのブッフェは、2025年1月24日〜2025年4月13日まで開催です!

間違い探しも楽しめる!アイアップ『きかんしゃトーマス』みつけてパズル 間違い探しも楽しめる!アイアップ『きかんしゃトーマス』みつけてパズル 続きを見る

客室で楽しむウィンタースノーケーキ付き宿泊プラン!ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 客室で楽しむウィンタースノーケーキ付き宿泊プラン!ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 続きを見る

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Universal elements and all related indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved. CR24-4904

※写真はイメージです

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがあります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「いちごとチーズのブッフェ」を開催!ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」 appeared first on Dtimes.