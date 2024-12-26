¡Ú½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ûº£Ç¯°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¤¹
¡¡£²£°£²£´Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¡£º£²ó¤Ïº£Ç¯°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¡¢£²£·Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ó£Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎàÆó¶¯á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢°ËÀªºê£³£±´üÀÄ»³¼þÊ¿Áª¼ê¤ÈÉÍ¾¾£³£²´üÎëÌÚ·½°ìÏºÁª¼ê¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤Î£²¿Í¤ò¶¼¤«¤¹Áª¼ê¤Î³èÌö¤òÂ¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÉü³è¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ç®¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤°ìÀï¤Ï¡¢£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¤¹¡£ºÇÆâ¤Î£±ÏÈ¤ËÀî¸ý£³£³´ü¹õÀîµþ²ðÁª¼ê¤Ç¡¢£²ÏÈ¤Ë¤ÏÀÄ»³Áª¼ê¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢ÀÖ¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¤É¤è¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄËº¨¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡ÄÌäÂê¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤«¡Ä²¿¤È¹õÀîÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¡¢°ìÅÙ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼¡¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê½ÐÃÙ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÀäË¾Åª¤Ë»×¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¹õÀîÁª¼ê¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤â¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀîÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¡¼¥¹¤Î³°¤òÁö¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÆâ¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â²áµî¤ËÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¾ù¤é¤ºÁá¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤ØÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÍÍ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÉÕ¤±¤¿ÀÄ»³Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¾ï¤Ë¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·»Å³Ý¤±¤ë·ä¤òÁ´¤¯Í¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂç¤¤¤¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾è¤»½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²¤ë¤È¸«»ö¤Ê°µ¾¡·à¡ª¡¡¿ô¤«·îÁ°¤ÎÆÃÊÌ£Çµ¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ¸åÀÄ»³Áª¼ê¤Ë¥¤¥ó¤ò¤¹¤¯¤ï¤ìÉé¤±¤Æ¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤ëÎý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎºÍÇ½¤ËÅØÎÏ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è£Ó£Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï°ìÇ¯¤«¤±¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ãù¶â¤ò¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¡ª¡¡Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤âÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿»ÕÁö¤ÎÁí·è»»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹õÀîÁª¼ê¡¢¼¡¤Ê¤ë²¦¼Ô¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡££²¿ÍÌÜ¤ÏÈÓÄÍ£³£´´ü¤ÎÄ¹ÅÄÃÕÌéÁª¼ê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎºòÇ¯¤Ï£Óµé¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Àá¤ÎºÇ¹â»îÁö¥¿¥¤¥à¤Ï£³¡¦£²£´¤È¥Þ¥·¥ó¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥µ¡¼½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¤Èà¤¬Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤ÍÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡ù¤Ê¤®¤µ¡¡¥Ñ¥Á¥¹¥íÉ¬¾¡¥¬¥¤¥É¿·¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥¹¥í¥Ã¥È¤òÊÄÅ¹¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª