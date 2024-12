アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて「ニューイヤーキャンペーン」を開催!

開催期間:2025年1月1日00:00〜1月15日14:59

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』の2025年初イベントとして「Sam’s New Year Sale 2025」を開催。

「Sam’s New Year Sale 2025」は、ストーリーとバトルを楽しめる期間限定イベントです。

イベントを進めることで「フォーチュンクッキー2025」や「魔法の塗料(ニューイヤー2025)」を獲得可能。

獲得した「フォーチュンクッキー2025」や「魔法の塗料(ニューイヤー2025)」は、それぞれ以下で利用できます。

「フォーチュンクッキー2025」は、ショップで「マジカルキー(ニューイヤー)」等のアイテムと交換でき、「魔法の塗料(ニューイヤー2025)」は、ゲストルームに設置可能なイベント限定家具が作成できるアイテムです。

※マジカルキー(ニューイヤー)は、SR フロイド[新春の衣]またはSR ジャミル[新春の衣]のいずれかと交換できるアイテムです

Sam’s New Year Sale 2025期間限定ピックアップ召喚

開催期間:2024年12月31日16:00〜2025年1月15日14:59

限定衣装カードが登場する、期間限定召喚を開催!

での「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚」ジャック&フロイドでは

SSR ジャック[新春の衣]と

SR フロイド[新春の衣]、

「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚」マレウス&ジャミルでは

SSR マレウス[新春の衣]、

SR ジャミル[新春の衣]が排出されます。

また召喚を利用するたびに「ニューイヤーメダル(2025)」を獲得可能。

獲得したニューイヤーメダル(2025)は「ニューイヤーメダル(2025)ショップ」で「魔法の塗料(ニューイヤー2025)」をはじめ、これまでの「Sam’s New Year Sale」の期間限定家具等と交換できます。

復刻 Sam’s New Year Sale 2024 期間限定ピックアップ召喚

開催期間:2025年1月8日16:00〜1月15日14:59

2024年に登場した限定衣装カードが登場する、期間限定召喚を開催。

「復刻 Sam’s New Year Sale 2024 期間限定ピックアップ召喚」トレイ&オルトとして

SSR トレイ[新春の衣]と

SR オルト[ニューイヤー・ギア]、

「復刻 Sam’s New Year Sale 2024 期間限定ピックアップ召喚」ルーク&ジェイドでは

SSR ルーク[新春の衣]と

SR ジェイド[新春の衣]が排出されます。

注意事項

・イベントの仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります。

・イベントは、再度開催する場合があります。

・イベントで登場する限定衣装のカードは、召喚やショップ等で背景や家具等は、ショップ等で再度提供する場合があります。

・今回登場した期間限定カードは、通常召喚には登場しません。

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド」は100回目・200回目の召喚で、以下の通りSSRが排出されます。

100回目:提供しているSSRカードの中からランダム

200回目:ピックアップ対象のSSRカード

・200回目までのカウントは「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド」画面左下のSSR確定ゲージで確認できます。

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド」のSSR確定ゲージは、ピックアップ対象のカードが異なる下記の召喚で共通です。

Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚」以外の召喚を利用してもSSR確定ゲージのカウントは増えないので注意ください。

※「復刻 Sam’s New Year Sale 2024 期間限定ピックアップ召喚」の利用もカウント対象外です

・100回目の召喚で排出されるSSRカードは「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド」で提供しているSSRカードから排出されます。

・100回目召喚におけるSSR確定時も、SSRカードの排出確率は「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド」の排出確率と同じくピックアップ対象となっているSSRカードが他のカードよりも高く設定されています。

・SSR確定ゲージが200に到達する前にSSRが排出されても、確定ゲージはリセットされません。

・SSR確定ゲージは、期間限定召喚ごとにカウントされ、開催終了とともにリセットされます。

・本召喚の日程とカードの各種パラメータは、事前告知の上、変更になる場合があります。

・期間限定召喚の終了後も、今回登場したカードを再度提供する場合があります。

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル」は100回目・200回目の召喚で、以下の通りSSRが排出されます。

100回目:提供しているSSRカードの中からランダム

200回目:ピックアップ対象のSSRカード

・200回目までのカウントは「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル」画面左下のSSR確定ゲージで確認できます。

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル」のSSR確定ゲージは、ピックアップ対象のカードが異なる下記の召喚で共通です。

Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 ジャック&フロイド

・「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚」以外の召喚を利用してもSSR確定ゲージのカウントは増えないので注意ください。

※「復刻 Sam’s New Year Sale 2024 期間限定ピックアップ召喚」の利用もカウント対象外です

・100回目の召喚で排出されるSSRカードは「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル」で提供しているSSRカードから排出されます。

・100回目召喚におけるSSR確定時も、SSRカードの排出確率は「Sam’s New Year Sale 2025 期間限定ピックアップ召喚 マレウス&ジャミル」の排出確率と同じくピックアップ対象となっているSSRカードが他のカードよりも高く設定されています。

・SSR確定ゲージが200に到達する前にSSRが排出されても、確定ゲージはリセットされません。

・SSR確定ゲージは、期間限定召喚ごとにカウントされ、開催終了とともにリセットされます。

・本召喚の日程とカードの各種パラメータは、事前告知の上、変更になる場合があります。

・期間限定召喚の終了後も、今回登場したカードを再度提供する場合があります。

ニューイヤーパックの販売が決定

販売期間:2024年12月31日16:00〜2025年1月15日14:59

2024年12月31日14時より、ニューイヤーパックの販売が決定!

魔法石で購入できる以下の特別なアイテムセットが販売されます。

※ニューイヤーパック(新春の衣)、(金)、(銀)は、ニューイヤーパックショップ(有償)、ニューイヤーパックショップにて購入できます

ニューイヤーパック(新春の衣)

「ニューイヤーパック SSR確定召喚−新春の衣−」で利用できるマジカルキー。

魔法石や魔導書、教科書、星のかけらL、ステッカー、マドルのセットです。

※神秘のマジカルキー(新春の衣)は、対象のSSRカードの中からランダムで1枚獲得できます

ニューイヤーパック(金)

「ニューイヤーパック SSR確定召喚−金−」で利用できるマジカルキー。

魔法石、マジカルキー、陽のかけらL、魔導書、教科書、マドルがもらえます。

※神秘のマジカルキー (SSR)は、対象のSSRカードの中からランダムで1枚獲得できます

ニューイヤーパック(銀)

対象のSRカードの中から好きな1枚を獲得できるマジカルキー「祝福のマジカルキー (SR)」が付いた「ニューイヤーパック(銀)」

魔法石やマジカルキー、星のかけらL、開花の密L、内緒のおやつLがセットになっています。

ニューイヤーパック(銅)

「祝福のマジカルキー (SR)」1本が入った「ニューイヤーパック(銅)」

魔法石150個、マジカルキー、星のかけらS、開花の密L、内緒のおやつLも入っています。

ニューイヤーパック(育成)

魔法石が100個もらえる「ニューイヤーパック(育成)」

そのほか開花の密XLとマドルがセットになっています。

注意事項

・「ニューイヤーパック」の仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります。

・「ニューイヤーパック」で獲得した神秘のマジカルキー(新春の衣)、神秘のマジカルキー (SSR)祝福のマジカルキー (SR)は、次回の召喚やショップでは利用することができません。

・「ニューイヤーパック」で獲得したマジカルキー(10本)、マジカルキーに有効期限はありません。獲得後いつでも利用できます。

・「ニューイヤーパック」の内容は、再度提供する場合があります。

