「Numbers to know」では、DIGIDAY編集部が今週(12月19日(木)〜12月25日(水))注目した数字をご紹介します。

10ドル

米YouTube TVの基本月額料金は2025年から値上げ

米国内で提供されているYouube TVはYouTube TVは、基本プランの月額料金を10ドル値上げする。基本プランの月額料金は、これまでの72.99ドル(約1万1468円)から一気に82.99ドル(約1万3042円)に引き上げられた。この新料金は2025年1月13日から適用される。YouTubeは、全体のテレビ視聴時間のなかでそのシェアを着実に拡大しており、それが同社の顧客基盤の安定した成長を支えている。一方で、従来の有料テレビ会社とは異なり、YouTube TVは新料金に不満がある場合でも、簡単に解約できる仕組みを提供している。同社は、引き続きYouTube TVが多くの人々にとって最適なサービスであることを望んでいるものの、一部の会員が解約を選ぶ可能性があることも認めている( awfulannouncing.com )。

8250万ドル

バズフィードが、人気YouTubeチャンネルを買収

バズフィード(BuzzFeed)は、セレブリティが辛いチキンウィングを食べながらインタビューを受ける人気トーク番組「Hot Ones」を制作するスタジオFirst We Feastを、投資家グループに8250万ドルで売却する契約を締結したと発表した。買い手連合には、First We Feastの創設者クリス・ショーンバーガー氏や「Hot Ones」の司会者ショーン・エバンス氏など。今回の売却により、First We Feastは独立した会社となり、ショーンバーガー氏はCEOに就任。また、エバンス氏は継続して「Hot Ones」の司会を務めることに加え、新設された最高クリエイティブ責任者の役職に就くという(nytimes.com)。

10人

女性向けメディア、リファインリー29が従業員を解雇

女性向けデジタルメディアのリファインリー29(Refinery29)は、約100人の従業員のうち約10人を解雇した。これは全体の約10%にあたる。リファインリー29での人員削減は、ポートフォリオを再編し、同社を成長に向かわせるための幅広い取り組みの一環だという。さらに同社CEOのコリー・ハイク氏は、CEO就任からわずか8カ月で退任した。なお、彼女の退任理由は明かされていない(axios.com)。[原文:Media Briefing: The top trends in the media industry in 2024]編集/坂本凪沙