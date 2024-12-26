＜個人投資家の予想＞ 12月26日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(288A) ラクサス 東証グロース
(297A) アルピコＨＤ 東証スタンダード
(3810) サイステップ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2695) くら寿司 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(7833) アイフィス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(288A) ラクサス 東証グロース
(297A) アルピコＨＤ 東証スタンダード
(3810) サイステップ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2695) くら寿司 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(7833) アイフィス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS