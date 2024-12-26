¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡¿¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡×½Ð±é¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤ÎÌ¤À®½Ï¤µ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó=junko»£±Æ
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡¿¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡×¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£J¡¦R¡¦R¡¦¥È¡¼¥ë¥¥ó¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù3Éôºî¤ÎÌó200Ç¯Á°¤òÉñÂæ¤Ë¡Ø»ØÎØÊª¸ì ÄÉÊäÊÔ¡Ù¡ÊÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ë¤Ò¤ó¤·¤¿µ³»Î¤Î¹ñ¡¦¥í¡¼¥Ï¥ó¤Î±¿Ì¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¼ã¤²¦½÷¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥Ï¥ó¤Ë¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥¦¥ë¥Õ¤ÎÀ¼¤òÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÇÌ³¤á¤¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§º¬ÄÅ¹áºÚ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§junko¡Ë
¡¡¤¢¤ë»ØÎØ¤ò½ä¤ê¡ÖÃæ¤Ä¹ñ¡×¤ÇÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë200Ç¯Á°¡£¸Ø¤ê¹â¤µ³»Î¤Î¹ñ¡¦¥í¡¼¥Ï¥ó¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¥Ø¥ë¥à²¦¡Ê»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ë¤Î¼é¸î¤Î¤â¤È¡¢Ä¹¤é¤¯Ê¿ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬²¦½÷¡¦¥Ø¥é¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬ÆÍÁ³È¿´ú¤ò¤Ò¤ë¤¬¤¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²¦¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡£»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì»öÂÖ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ø¥é¤Ï¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÌ±¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯²¦¹ñ¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀµÓËÜ
--º£ºî¤Ï¡¢¡Ø»ØÎØÊª¸ì¡¡ÄÉÊäÊÔ¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥à²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤½¤ÎÂç¶Ú¤ò¤¿¤É¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÁ°Æüëý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËµÓËÜ²½¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥é¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥à²¦¤ÎÌ¼¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅµ¤Î¤è¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½÷À¤¬¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¦¤Þ¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÓËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¿¤ë¤ä¡¢¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¿Ì¤¨¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£
--À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤äÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¼Â¼ÌÈÇ¤Î¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬»ý¤ÄÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ïº£ºî¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÉ÷·ÊÉÁ¼Ì¤â¡¢¼Â¼Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇÏ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë½Ð¤ë¤Û¤³¤ê¤Ã¤Ý¤µ¤ä¡¢º½ÃÏ¤ä´äÃ«¤Î´¶¤¸¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¤½Ï¤µ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ä¼å¤µ
--Éã¥Õ¥ì¥«¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¤¡¢¥í¡¼¥Ï¥ó¤Ë¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¥¦¥ë¥ÕÌò¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¼Â¼ÌÈÇ¤Ï´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇËÜºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--µÓËÜ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬Èó¾ï¤Ë¿Í´Ö½¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÍÄ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¤À®½Ï¤ÊÉôÊ¬¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÌ¡¹¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿À»³¡Ê·ò¼£¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï³ä¤È¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´ÖÅª¤Ë¾®¤µ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¤À¤È¿ò¤á¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃÏÊ¿¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê·çÍî´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¥¦¥ë¥Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÍ¤ÏºÇ½é¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸·¤Ä¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂç·³Àª¤òÎ¨¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¢¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤ä¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤ò¶¯¤á¤Ë½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¼ã¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤À®½Ï¤ÊÉôÊ¬¤ä¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤¬¥¦¥ë¥Õ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï·ë¹½¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¡£°Õ³°¤ÈÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸å¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Ø¥é¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤à¤¢¤¿¤ê¤ä¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ù¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ë¤â¡¢Èá¤·¤ß¤äÁþ¤·¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È²êÀ¸¤¨¤ë´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾õ¶·¤È¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç´¶¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï³ä¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤êÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç·ëº§¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤äÈá¤·¤µ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬1¼þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹ÔÆ°¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤Îµ±¤¤Ïº£¤Î»þÂå¤â
--¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢À¼¤À¤±¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥É¥é¥Þ¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÀÎ¤ÏÉñÂæ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¤Á¤Ó¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅ¨¤ä°¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÏÌò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¼Ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀßÄê¤äÀ¤³¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤ª»Å»ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾®Àâ¤Ê¤É¤òÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼·Ï¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼¤À¤±¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬(¾Ð)¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÏÀ¤³¦¤Î°Î¿ÍÅÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊª¸ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢½ãÊ¸³Ø¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤ÈÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ëÂ¼¾å¡×¤Ï´°Á´¤ËÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
--ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á²þ¤á¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ä¡¢½ñ¤«¤ì¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤Ç¤¤Ê½¤¤¡¢Àï²Ð¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Äµ±¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë±ü¿¼¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº(¤Ä¤À¡¦¤±¤ó¤¸¤í¤¦)
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢ÍÎ²è¿áÂØ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¶È¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤ÎÇÐÍ¥¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤äºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¡¢±Ç²è¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¡Ê½Ð±é¡Ë¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÀÖÇ¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀ¼¤Î½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°HP¸ø¼°X¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥° ¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡×
12·î27Æü¸ø³«¡£¿À»³·ò¼£´ÆÆÄ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Ñ¥¤¥ç¥ë¥¤¥¦¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥Ç¥£¥¹¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥£¥ó¥ºµÓËÜ¡£¸¶ºî¡§J¡¦R¡¦R¡¦¥È¡¼¥ë¥¥ó¡Ö»ØÎØÊª¸ì ÄÉÊäÊÔ¡×¡£134Ê¬¡£»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢ËÜÅÄµ®»Ò¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢Éà¥¢¥Ä¥·¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢»³»û¹¨°ì¡¢ÂôÅÄÉÒ»Ò¡¢ÅÄÃ«È»¡¢ÂçÄÍË§Ãé¡¢ÈÓÀôÀ¬µ®¡¢Â¼¼£³Ø¡¢¾¡Éô±éÇ·À¼¤Î½Ð±é¡£
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://wwws.warnerbros.co.jp/lotr-movie/
¸ø¼°X¡¡ https://x.com/LotR_JP
(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.