¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÏÍè¤¿¤«¤Ê¡©¡¡Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î°¦Ç¤°¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¿²Íî¤Á¡Ä¡¡
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¡Ä¡Ä¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡¢Íè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â»ä¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¿²¤ÃÕû¡Ê¤Ú¡Ë¤òËèÌëÊü¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢¤°¤Ã¤Ô¡¼¤Î¡Ö¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤ò±£¤ì¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿°¤¤»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÜÅö¤Ï¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÊÈà¤ÏËèÇ¯¡Öº£Ç¯¤Ï»ô¤¤¼ç¤Ë¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¤¬Íè¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤ÏÇöÃå¤Ç¤ªÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¯¤»¤Ë¡¢¿²Áê¤â°¤¤¤È¤¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢¿´Í¥¤·¤¤¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¤Ï»ô¤¤¼ç¤Ë¤ªÉÛÃÄ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¤â¤ä¤Ï¤êÇ¡£ÃÈ¤«¤¤¤ªÉÛÃÄ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤ªÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤Íß¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤ºÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥ó¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤°¤Ô¥µ¥ó¥¿¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡¢¤¿¤À¤Î¤°¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤¬¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤°¤Ã¤Ô¡¼¤¬ÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤â¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂ¾¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¤°¤Ã¤Ô¡¼¤Î¤¿¤×¤¿¤×Æüµ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡Ä¡Ä¤°¤Ã¤Ô¡¼¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Good¤ÇHappy¤Ê¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ°¤Î²ó¡Û°¦Ç¤°¤Ã¤Ô¡¼¡ÖÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡¡µ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¬¡Ä
https://store.line.me/stickershop/product/12129498¥³¥í¥Ê¤ÇÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬¶ì¶¡¡¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¼è¤êÁÈ¤ß¸åÂà¤Î²ÄÇ½À¤â
https://sippo.asahi.com/article/13332798
Instagram¡§@gupitaro
Twitter¡§@Gupitaro1102
¥Ö¥í¥°¡§¡Ö¤°¤Ô¥í¥°¡£¡×