【暴風雪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表
気象台は、午前10時10分に、暴風雪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
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留萌地方では、26日夕方から27日昼前まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■上川町
□なだれ注意報
26日にかけて警戒
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■小平町
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■苫前町
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■羽幌町
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■天売焼尻
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■初山別村
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■遠別町
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
■天塩町
□暴風雪警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s