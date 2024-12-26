『宮舘涼太のロイヤルサロン Supported by Mizkan』に叶美香のゲスト出演決定
■舘様＆美香様が貴重なトークを展開
『宮舘涼太のロイヤルサロン Supported by Mizkan』に、叶姉妹の妹・叶美香がゲスト出演することが決定した。
『宮舘涼太のロイヤルサロン Supported by Mizkan』は、Snow Manの宮舘涼太が単独パーソナリティとして初挑戦する60分の新春スペシャル番組。
美しい所作、優美なダンス姿などから“舘様”の愛称で親しまれるSnow Manの宮舘涼太が、ゴージャスな佇まいの叶美香から姉妹の驚きのエピソードや、ロイヤルの秘訣を訊く。
また、Podcast『叶姉妹のファビュラス・ワールド』が人気の叶美香と一緒に、リスナーから届いた恋愛にまつわる悩み相談にも回答。舘様＆美香様の貴重なトークを楽しもう。
番組情報
TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン Supported by Mizkan』
[2025年]
01/02（木）16:30～17:30
出演者：宮舘涼太
ゲスト：叶美香
リリース情報
2025.01.22 ON SALE
ALBUM『THE BEST 2020 - 2025』
TBSラジオ OFFICIAL SITE
https://www.tbsradio.jp/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/
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