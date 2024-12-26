¡Öµð¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¹ÃÈåÂóÌé¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¾®ÎÓÀ¿»Ê¤ò½ä¤ë¾×·â¤Î¡ÖGM°éÀ®¡×¥×¥é¥ó
¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È³°¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¬¡Ä¡Ä
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢µð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÃÈå¤Îº£µ¨¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£²²¯1000Ëü±ß¡£Ç¯Êð¥é¥ó¥¯¤Ï¾å¤«¤é£²¤ÄÌÜ¤Î£Â¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¶âÁ¬¤â¤·¤¯¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òµð¿Í¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ä12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¶âËþµåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶âÁ¬Êä½þ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ï£Â¡Ë
²¾¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¿ÍÅªÊä½þ¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢µð¿Í¤¬Áª¤ó¤À¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÁª¼ê°Ê³°¤«¤é£±Ì¾¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤À¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È±½¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Öµð¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾®ÎÓ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÃå¤Þ¤¹¤¬¡¢£±·³¤Î»î¹ç¤Ï¹ÃÈå¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê28¡Ë¡¢Âç¾ëÂî»°¡Ê31¡Ë¤Î£³¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¾®ÎÓ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤Ïº£¸å¡¢¾®ÎÓ¤òµåÃÄ¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ°éÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
º£µ¨¤ÏÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏºÆ¤ÓµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡ÖµåÃÄ¤Ï¾®ÎÓ¤Î°úÂà¸å¡¢¤½¤ÎÆ¬Ç¾¤òÊÔÀ®ÉôÌç¤Ç³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤Ò¤½¤«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤±¤ì¤ÐºÆÍèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢£Ç£Í½¢Ç¤¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤ÆÄë²¦³Ø¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë·×²è¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾®ÎÓ¤¬¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤¡£¤µ¤ëµð¿Í£Ï£Â¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Î©¤Æ¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê84¡Ë¤Ïµð¿Í£Ï£Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯´Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾®ÎÓ¤òÍÂ¤±¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ´¤¦¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯´Ö»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤Ëµð¿Í¤ØÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ËÈ×ÀÐ¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë£²ÈÖ¼êÊá¼ê¤¬ÉÔºß¡£¾®ÎÓ¤Î¼ÂÎÏ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
àÀ¤³¦¤Î£Ë£Ï£Â£Á£Ù£Á£Ó£È£Éá¤ÏàÇîÂ¿¤Î¾®ÎÓá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£