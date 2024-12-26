AC「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の新シーズン「UNITRIBE SEASON:06」が本日12月26日より稼働！
【機動戦士ガンダム アーセナルベース：UNITRIBE SEASON:06】
12月26日より稼働開始
プレイ料金：1プレイ200円
カード追加購入：1回100円
(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C)BANDAI
12月26日より稼働開始
プレイ料金：1プレイ200円
カード追加購入：1回100円
バンダイ カード事業部は、アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の新シーズン「UNITRIBE SEASON:06」を全国のアミューズメント施設などで本日12月26日より稼働開始する。
「UNITRIBE SEASON:06」では、新たに「∀ガンダム」や「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「機動戦士Zガンダム」など多数作品から新規MS／PLが参戦。通常払い出しカードとして全72種＋8種が収録される。
また新要素「【連携戦術技（UNITED SP）】」は迫力のゲーム演出と共に、敵陣営に大きなダメージを与えることが可能。さらに新レイドボスに「ラフレシア 粛清バージョン」が登場するほか、新MSアビリティとして「装転［範囲］」と「再縮」の2種が実装される。【参戦作品／収録カード（一部）】
参戦作品
収録カード【連携戦術技（UNITED SP）】
窮追の包囲網
月の繭【新レイドボス「ラフレシア 粛清バージョン」】 【新MSアビリティ】
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