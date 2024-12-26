Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ä¤ï¤ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ«4»þ¤È¤«¤ËÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
12·î24Æü¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¡È¤Ä¤ï¤ê»ö¾ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡¢É×¡õÄ¹½÷¤È¤ª½Ð¤«¤±¡ªÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÂè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÎµÆÃÏ¤¬»öÁ°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢½µ6¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¤Ä¤ï¤êÃæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËµÆÃÏ¤Ï¡¢¡Ö½é´ü¡Ê¤Ä¤ï¤ê¡Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ãæ´ü¤Î¡ÈÃæ´ü¤Ä¤ï¤ê¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Îº£²ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ã¤´¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¤Ä¤ï¤ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦Ä«4»þ¤È¤«¤ËÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¥²¥í¥²¥í¡¢¥«¥¨¥ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¼þ°Ï¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£