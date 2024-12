歌手・モデル・タレント・女優など幅広く活躍する、あのさんが、ブックオフのCM「バイトのあのちゃん」シリーズの最新作「トクトクブチアゲ祭」篇に出演。28日より放映開始される。 ブックオフでは、1月1日から4日間、1100円以上の商品を購入するごとに金券が当たり、さらに本が全品20%オフになるキャンペーン「トクトクブチアゲ祭」を実施する。 昨年の8月より放送開始し、あのさんと先輩店員のコミカルなやりと

ログインして続きを読む

The post あのちゃん「お正月はめっちゃ寝るし、めっちゃテレビ見ます。バラエティー欠かせない」新CMではギャル姿でパラパラに初挑戦 first appeared on GirlsNews.