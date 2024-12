「バーバパパ」と「RAKUSE」のコラボグッズは、サウナやスパ施設にぴったりのラインナップ!

人々の生活に寄り添い、日常に楽をプラスする生活雑貨を取り扱う「RAKUSE(ラクセ)」から、アネット・チゾンさんとタラス・テイラーさん夫妻が手がける絵本のキャラクター「バーバパパ」のキュートなグッズが登場。バーバパパがサウナアイテムに変身した、サウナ、銭湯、お風呂で使えるユニークなデザインが特徴だ。

「SOU by RAKUSE 風呂敷ポーチ」(各2400円)

「SOU by RAKUSE エコバッグ」(各1880円)

「SOU by SAKUSE シュシュ」(各1900円)

「SOU by バーバパパ スパバッグ」(2300円)

「バーバパパ 垢すりミトン」(各999円)

「SOU by RAKUSE バーバパパ多機能サウナマット」(2300円)

「SOU by RAKUSE セルフロウリュ扇子(バーバパパ)」(2500円)

「SOU by RAKUSE セルフロウリュ扇子(バーバピカリ)」(2500円)

「SOU by RAKUSE セルフロウリュ扇子(バーバモジャ)」(2500円)

「バーバパパ 蒸しタオルフェイスマスク」(1900円)

「SOU by バーバパパ ボトルマーカー(グリーン)」(1200円)

「SOU by バーバパパ ボトルマーカー(ブルー)」(1200円)

「バーバパパ アンブレラマーカー(グリーン)」(1100円)

「バーバパパ アンブレラマーカー(ブルー)」(1100円)

■スパバッグにサウナマット、垢すりミトン……etc、バーバパパの仲間たちがサウナアイテムになっちゃった!「バーバパパ」と「RAKUSE」のコラボアイテムの中で、とくに注目したいのがオリジナル柄のシリーズ。バーバパパの仲間たちがサウナや銭湯にまつわるさまざまなアイテムに扮した姿をプリントしており、色はネイビーとホワイトの2色だ。「SOU by RAKUSE 風呂敷ポーチ」(各2400円)は、その名の通り風呂敷のように広げられ、ヒモをシュパッと引き絞るだけで一気に荷物をまとめられる便利アイテム。ネイビーは“バーバパパサウナ”、ホワイトは“バーバパパ銭湯”と、レトロな書体のロゴが入っている。同じ柄の「SOU by RAKUSE エコバッグ」(各1880円)は、下駄箱のカギをしまうのにぴったりなクリアケース付き。実用性の高さに驚かされるのが「SOU by SAKUSE シュシュ」(各1900円)。濡れた髪をかわいくまとめられるだけでなく、シュシュの中にロッカーのカギを収納できちゃうから、カギを紛失する心配もなくなりそう。■サウナやスパ施設で大活躍の便利アイテムもバーバパパデザインに普段使っているお気に入りのシャンプーやトリートメント、さらにはボディブラシなどなどをスパに持ち込むときに便利なのが「SOU by バーバパパ スパバッグ」(2300円)。サイドや底がメッシュ素材になっているので水ハケがよく、スリムだからロッカーはもちろん浴場の洗い場にもすっきり収ま流。何より、クリア素材のパーツにお風呂に浸かっているバーバパパと仲間たちがずらりと並んでいるデザインがかわいすぎ!「バーバパパ 垢すりミトン」(各999円)は、ピンクのバーバパパと黒のバーバモジャの2種類あり。水を吸うと縮んで目が詰まり、適度なかたさになるから気持ちよく角質を取ることができちゃう。サウナに入るなら「SOU by RAKUSE バーバパパ多機能サウナマット」(2300円)は必須!備えつけのサウナマットを使うことに抵抗があるなら、なおさら必要だ。しかもこれ、ファスナーを開けば中に洗濯物を入れられるから、サウナからあがったら脱いだ衣類や濡れたタオルなどを入れて、そのまま洗濯機に丸ごと入れられて超ラク!「SOU by RAKUSE セルフロウリュ扇子」(各2500円)もすごい!耐熱温度は約120度だから、サウナの中でも安心して使えて、ひとりでもロウリュできる優れものだ。もちろん火照り逃しに涼しい場所であおいだり、BBQの火起こしなどでも大活躍。ピンクのバーバパパ、水色のバーバピカリ、黒のバーバモジャの3種類から選べる。■まだまだある!おうちや普段のおでかけに使いたいバーバパパコラボアイテムバーバパパのお面スタイルで蒸しタオルを楽しめる「バーバパパ 蒸しタオルフェイスマスク」(1900円)は、濡らしてレンチンするだけで準備完了。何度も繰り返し使えるからコスパも抜群だ。おすすめの使い方は、お気に入りのローションマスクの上からこの蒸しタオルマスクを被せる方法。むくみと肌荒れが気になる人は一度お試しを!「SOU by バーバパパ ボトルマーカー」(各1200円)と「バーバパパ アンブレラマーカー」(各1100円)は、サウナ好きをさりげなくアピールできるロッカーのカギをモチーフにしたチャームが◎。色はいずれもグリーンとブルーで、クリア素材にバーバパパのキャラが描かれる。水風呂を彷彿とさせる色使いもかわいい!以上のアイテムは、RAKUSEのAmazon公式ページから購入可能。サウナが好き、スパ施設によく行く、何よりもバーバパパが大好き!という人はぜひチェックを!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2024 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED