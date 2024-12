映画「無頼漢 渇いた罪」(2015年)の名タッグ再び! 名優チョン・ドヨン主演、オ・スンウク監督最新作「リボルバー」が、2025年2月28日よりTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国公開! この度、日本版予告編&ポスタービジュアルが解禁となった。



【写真】解禁となった「リボルバー」日本版ポスター

登場人物すべてが悪党!チョン・ドヨン史上最高にドライな復讐者を演じる、失われた金と名誉を巡る韓国リベンジ・ノワール



「新しき世界」「アシュラ」など、幾多の韓国ノワールの傑作を送り出している制作会社サナイピクチャーズが、新たに放った渾身の一作。それが、究極のリベンジ・ノワール「リボルバー」だ。警察内の汚職スキャンダルに巻き込まれた刑事スヨンは、恋人の罪を被る見返りに、大金をもらう“約束”をし、服役する。しかし、出所した彼女の前には誰も現れなかった…誰が裏切った!? 裏切り者に必ず約束を果たさせるため、そして人生を取り戻すため、スヨンはリボルバーを手に、たった一人で決死の闘いに身を投じていく…。



登場人物は全員悪人、誰が敵で味方なのかもわからない、スリリングなストーリー展開に、観る者全てが引き込まれる傑作ノワールのメガホンをとったのは、「無頼漢 渇いた罪」に続きチョン・ドヨンとタッグを組んだオ・スンウク。女性を主人公にした、希少なノワール映画としても注目を集め、「第33回 釜日映画賞」で作品賞、助演女優賞(イム・ジヨン)、撮影賞の3部門を受賞。「第45回 青龍映画賞」では5部門にノミネートされた。さらに「第25回 釜山映画評論家協会賞」大賞を受賞するなど、賞レースでの注目も高い一本だ。



権謀術数渦巻く、闇の世界をつき進んでいく主人公スヨンには、「キル・ボクスン」で本格的なアクションに挑戦したチョン・ドヨン。徹底的に感情を抑制し、全身に静かな迫力をみなぎらせた演技で、新境地を開いた。共演には「江南Bサイド」のチ・チャンウク。強烈な怪演を披露し、先日発表された「韓国映画製作家協会賞」で、助演男優賞を受賞。さらに「ザ・グローリー~輝かしき復讐~」のイム・ジヨン、「イカゲーム」のイ・ジョンジェ、「密輸 1970」のキム・ジョンスなど、映画・ドラマで活躍する豪華キャストが集結し、先の見えない復讐劇に深みを与える。



今回解禁となった、日本版ポスターには「誰がハメた?」というコピーが配され、スヨンを取り巻く悪党たちが顔をそろえる。あわせて解禁となった日本版予告編では、チョン・ドヨン演じるスヨンが、リボルバー片手に自分を陥れた裏切り者を探し出し、冷静に「約束の金を出しな」と言い放ち、容赦ない復讐をしていく様が描かれる。



「約束なんて知らねぇよ」と不敵に笑う、チ・チャンウク演じる狂犬アンディ、イム・ジヨン演じる謎の女ユンソンのほか、スヨンの恋人役イ・ジョンジェ、キム・ジュンス、さらにチョン・ジェヨン、チョン・マンシク、キム・ジュンハン、チョン・ヘジンら、悪党たちが続々登場。「逃がさないわよ」とスヨンが強い視線を向けるその先にいる相手は、果たして誰なのか。そして復讐の果てに、彼女は何を見るのか―。



チョン・ドヨンは「これまでに演じた作品の中で、最もドライで感情が抑えられている役だった。こうした姿や感情で、演技をしたことがなかったように思う。オ・スンウク監督が撮影の後で『チョン・ドヨンの、新しい顔を発見した』と言ってくれたのが痛快だった」と振り返る。まさに、これまで観たことがない名優チョン・ドヨンの、新たなる魅力がスクリーンを圧倒する、リベンジ・ノワールは必見!



「リボルバー」

2025年2月28日(金)全国ロードショー



夢に見た、マンションへの入居を待ちわびていた警察官スヨン(チョン・ドヨン)は、恋人(イ・ジョンジェ)の突然の裏金問題に巻き込まれ、“全ての罪を被ってくれるなら、大きな補償を約束する”と謎の男アンディ(チ・チャンウク)に持ち掛けられる。スヨンはこれを受け入れ、刑務所に入ることに。そして2年後の出所日、刑務所の前で彼女を待ち伏せしていたのは、見知らぬ謎の女ユンソン(イム・ジヨン)だった。「何かが間違っている」と直感したスヨンは、大金も家も、失った全てを取り戻すために、補償を約束したアンディを探しまわる。そしてこの背後に、ある巨大な勢力と向かい合うことになるのだったが…。



監督:オ・スンウク『無頼漢 渇いた罪』

出演:チョン・ドヨン『キル・ボクスン』、チ・チャンウク「江南Bサイド」、イム・ジヨン「ザ・グローリー~輝かしき復讐~」、キム・ジョンス『密輸 1970』、イ・ジョンジェ『ハント』

2024年/韓国/115分/ビスタサイズ/5.1ch/原題:리볼버/字幕翻訳:福留友子/提供:ツイン、Hulu

配給:ツイン

ⓒ 2024 PLUS M ENTERTAINMENT, SANAI PICTURES AND STORY ROOFTOP ALL RIGHTS RESERVED.



★“悪党”だらけのポストカード付 ムビチケカード絶賛発売中!

★1600円(税込)※一部劇場のみ、数量限定での発売にてお早めにお求めください。



