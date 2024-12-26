　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40364.36円　　ボリンジャーバンド3σ
39914.24円　　ボリンジャーバンド2σ
39464.12円　　ボリンジャーバンド1σ
39140.00円　　26日夜間取引終値
39130.43円　　25日日経平均株価現物終値
39072.00円　　5日移動平均
39014.00円　　25日移動平均
38995.00円　　一目均衡表・転換線
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38827.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38653.80円　　200日移動平均
38583.60円　　75日移動平均
38563.88円　　ボリンジャーバンド-1σ
38113.76円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37663.64円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース