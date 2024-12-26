日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40364.36円 ボリンジャーバンド3σ
39914.24円 ボリンジャーバンド2σ
39464.12円 ボリンジャーバンド1σ
39140.00円 26日夜間取引終値
39130.43円 25日日経平均株価現物終値
39072.00円 5日移動平均
39014.00円 25日移動平均
38995.00円 一目均衡表・転換線
38905.00円 一目均衡表・基準線
38827.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38653.80円 200日移動平均
38583.60円 75日移動平均
38563.88円 ボリンジャーバンド-1σ
38113.76円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37663.64円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40364.36円 ボリンジャーバンド3σ
39914.24円 ボリンジャーバンド2σ
39464.12円 ボリンジャーバンド1σ
39140.00円 26日夜間取引終値
39130.43円 25日日経平均株価現物終値
39072.00円 5日移動平均
39014.00円 25日移動平均
38995.00円 一目均衡表・転換線
38905.00円 一目均衡表・基準線
38827.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38653.80円 200日移動平均
38583.60円 75日移動平均
38563.88円 ボリンジャーバンド-1σ
38113.76円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37663.64円 ボリンジャーバンド3σ
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