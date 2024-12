海外の満員バスで「揚げ豆腐！」と叫ぶと？結果に12万いいね「使ってみます」「通じて草」【ママリ】

「揚げ豆腐!」は「I'll get off!」?

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはロンドンで生活中の、とうふちゃん(@FEqqbOJKeD17894)さんの投稿です。英語での会話は、発音が原因で伝わらないこともあり、大変ですよね。実際に海外で使うとなると緊張もします。とうふちゃんさんはバスが満員時に降りる際には「揚げ豆腐!」と叫んでいるそうです。思わず笑ってしまうその結果とは?

英語での会話で、発音が原因でうまく伝わらなかった…という経験がある人もいるのではないでしょうか。さらに海外で実際に英語を使うとなると緊張もしますね。





バス満員の時、降りたい時は『揚げ豆腐!!!(I'll get off!)』って叫んでる。

100パー通じて草🤣

ロンドンで生活中の投稿者・とうふちゃん(@FEqqbOJKeD17894)さんは、バスが満員時に降りる際には「揚げ豆腐!」と叫んでいるそうです。思わず笑ってしまうその効果とは?

「揚げ豆腐!」が「I'll get off!(降ります!)」に聞こえているんですね。あまりにはっきりとした日本語に思わず笑ってしまいます。



この投稿には「ウエストケンジントン寺院に行くには「上杉謙信(を早口)」で通じるそうです」「掘った芋いじるな!(What time is it now?)も通じるよね」といった、他の空耳ワードを紹介するコメントが寄せられていました。



英会話はどうしても緊張することもありますが、全く違う意味の日本語で伝わるのは面白いですね。ついつい試してみたくなってしまう、ユーモアあふれる投稿でした。

記事作成: minaduki23

(配信元: ママリ)