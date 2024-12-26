ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¡¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ö±éµ»ÎÏ¡¢Â¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÊÁ¤¬¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê36¡Ë¼ç±é¤ÎÃíÌÜºî¤¬12·î5Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¾ð»ö¤È»ö¾ð¡×¤ÇÍßË¾±²´¬¤¯À¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¤Î1¿Í2Ìò¤ËÄ©¤à¡£¤¹¤´¤ß¤Î¤¢¤ë°½÷Ìò¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È·àÃæ¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤«¤é¤Î½Ð±é°ÍÍê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡Èþ¹á¡Ë
¡¡¡Ö¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÍßË¾¤¬±²´¬¤¤¤¿¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÊý¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ë¹½ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡£ºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ëÁÒ²Ê¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë°½÷¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡ÖÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¥¾¥¯¥¾¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âºîÉÊ¤ËÎ×¤à»þ¤Ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»ä¤¬½Ð¤ë¤ÈÈÈ¿Í¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈËÜÅö¤Ï°ã¤¦ÈÈ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡È¤¢¤ä¤·¤¤¡¢¤¢¤ä¤·¤¤º¾µ½¡É¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡È°Ìò¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥á¥âÄ¢½¸¤á¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿»þ¤â°Ìò¤ÎÊý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍßË¾¤¬¤¢¤ë°Ìò¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡ÈÆÇ¡É¤ä¡ÈÍßË¾¡É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë¶É¤½¤Î½Ð¤·²Ã¸º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë»þ¤â¿´¾ðÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ë°¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë°Ìò¤À¤Ã¤¿¤éÃ±¤Ê¤ë°Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÒ²Ê¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½À¨¤ß¤Î¤¢¤ë°½÷¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î¤Þ¤ÇNHK¡Ö»ö·ï¤Ï¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥ó¥È¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤ÏNHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡ÖTRUE COLORS¡×¤Ç¼ç±é¡¢2·î¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡¡¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡SP¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢12·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£ÏÃÂêºî¡¢ÃíÌÜºî¤Ë¾ï¤ËÁÒ²Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ü¹Ô¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³°¸«¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¸«¤ëÊý¡¹¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö±éµ»ÎÏ¡¢Â¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£