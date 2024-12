砂漠の遺跡から出土した古代の盤面と駒のセットを、AIモデルで分析した研究の結果、約4500年前の墓で見つかった遺物が現代人でも楽しく遊べるボードゲームとしてよみがえったことが報告されました。SocArXiv Papers | Analysis of the Shahr-i Sokhta Board Game with 27 Pieces and Suggested Rules Based on the Game of Ur

https://osf.io/preprints/socarxiv/kctnjLost Rules to One of The Oldest Board Games May at Last Be Known : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/lost-rules-to-one-of-the-oldest-board-games-may-at-last-be-knownThe Shahr-i Sokhta Board Gamehttps://persianwonders.com/Game/The-Shahr-i-Sokhta-Gameイギリス・エセックス大学のコンピューター科学者であるサム・ジェルヴェ氏と、独立系考古学者のホセイン・モラディ氏は今回の研究で、イラン南東部にある古代遺跡のシャール・イ・ソフタ(Shahr-i Sokhta:SiS)で1977年に見つかったボードゲーム、通称「SiSゲーム」を研究しました。以下は「墓731番」と呼ばれる遺跡でSiSゲームが発掘された際の様子(上)と、見つかったSiSゲームのセット一式を再現したもの(下)です。考古学者の間で「20マスのゲーム」または「20のゲーム」と呼ばれるタイプで、文字通り20個のマスがあるボード1つと27個の駒、細長い形のサイコロ4個で構成されています。ボードの形は「ウル王朝のゲーム」と呼ばれる同じ時代のゲームによく似ていますが、ルールを記した粘土板が見つかっているウル王朝のゲームとは違って、SiSゲームの遊び方は不明です。そこで研究グループは、同じ時代の遺物を元にした考古学的検証と確率モデルを用いた近代的な推論ツールを組み合わせて駒の役割を特定し、古代人がSiSゲームをどのように楽しんでいたかを再現しました。研究グループによると、SiSゲームのボードは駒を配置する「メイン部分」、ゴールへと至る「橋」、各プレイヤーが目指す最終地点である「ヘビの頭と尾」の3つのセクションで構成されていた可能性が高いとのこと。また、27個の駒は各プレイヤーの手駒である「走者」が10個ずつ2セット、走者が一時的に逃げ込む「セーフハウス」を意味する星形の駒3個、障害物となる「ブロッカー」の役割を果たす円すいと四角形の駒2個ずつにわかれると推測されています。ゲームはレースをモチーフとし、各プレイヤーが順番にサイコロを振って駒をゴールさせる2人用のすごろくのようなゲームで、1プレイの所要時間は30〜45分ほどだったとのことです。以下の動画を再生すると、ゲームがどのように進行するのかがわかります。The Game of 20 | The Shahr-i Sokhta Board Game | بازی شهر سوخته - YouTube左プレイヤーの手番でサイコロの目は1でしたが、最初に障害物があるので出走できません。右プレイヤーの出目は2なので、駒を2マス進めます。自分の駒を相手の駒と同じ位置に動かすと、相手の駒を番外にはじき飛ばすことができます。はじき飛ばされた駒は相手プレイヤーの手元に戻ります。出目が3のときは障害物のコマを動かすことが可能。初期配置だと1や4が出ると障害物のせいで出走不可ですが、障害物をどかすことで盤面が有利になります。また、障害物を動かして相手の駒をはじき飛ばすこともできます。手駒がボードに3つ配置されたセーフハウスの駒に到達すると、2回連続でサイコロを振るチャンスが与えられます。 また、自分の手駒が残っている状態で次の駒を出走させることも可能。出目次第でセーフハウスに駆け込むことを優先させたり、障害物にぶつからない出目が出たのを見計らって次の走者を出したりといった戦略が生まれます。駒がヘビの頭から出れば1ポイント獲得し、10ポイント先取、つまり先にすべての走者をゴールさせたプレイヤーの勝ちです。このルールに基づいて再現したSiSゲームを、経験豊富なボードゲームプレイヤー50人に試遊してもらったところ、独創性とリプレイ性で高い評価が得られました。今回の研究はあくまで推測に基づくものであるため、SiSゲームの遊び方が正確に解明されたわけではありませんが、研究者らは論文に「この研究は、ゲームの駒の意味を明らかにすることで、近東のボードゲームに対する私たちの理解を一新する可能性を秘めています」と記しました。以下のサイトにアクセスすると、AIを相手にこのゲームをプレイすることができます。The Game of 20 | The Shahr-i Sokhta Board Gamehttps://persianwonders.com/The-game-of-20/