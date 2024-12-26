Æ¬Éô¤ò·õ¤ÇÆÍ¤«¤ì¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢°áÉþ¤òÇí¤¬¤ì¤µ¤é¤·¤â¤Î¤Ë¡Ä¡ª°ä¹ü¤¬Êª¸ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¤¬¼õ¤±¤¿¶þ¿«¡×¤È¡Ö¿¼¤Þ¤ëÆæ¡×
Îò»Ë¤ò¤¤¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½ñ¤¸ÀÍÕ¤äÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£DNA¤È¤¤¤¦Ê¬»Ò¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤â¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿²áµî¤Î»þ´Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë--¡£
¡Ê¡Ø²¦²È¤Î°äÅÁ»Ò¡Ù¤Ï¤¸¤á¤Ë¤è¤ê¡Ë
2012Ç¯9·î5Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÊÄËë¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÃæÉô¤ÎÅÔ»Ô¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¤È¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤«¤é¡¢15À¤µª¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¡×¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë°ä¹ü¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ä¹ü¤«¤é¤ÏDNA¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¡¢¾ÜºÙ¤Ê´ÕÄê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ä¹ü¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡530Ç¯Á°¤Î¿Í¹ü¤ÎÀµÂÎ¤ò¸«ÇË¤Ã¤¿¼êË¡¤È¡¢¡Ö¾¡¼Ô¤ÎÎò»Ë¡×¤¬Ê¤¤¤±£¤·¤¿¡Ö²¦²È¤Î¿¿¼Â¡×¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ç¤Ï¡¢°ä¹üÈ¯¸«¤Î·Ð°Þ¤È¡¢¼Âºß¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤È¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤«¤é¤Î´ÕÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø²¦²È¤Î°äÅÁ»Ò--DNA¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿À¤³¦»Ë¤ÎÆæ¡Ù¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôºÆÊÔ½¸¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿Í¹ü
¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î²¦ÍÍ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ææ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼»Ô¤Î¸ø±ÄÃó¼Ö¾ì¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¹ü¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾å³Ü¹ü¤Ë1¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹üÈ×¤Ë¤â³°½ý¤¬¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÆ¬³¸¹ü¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¿È¤Î½ý¤Ï¡¢·×11¥õ½ê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥º¥ï¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Î·ã¤·¤µ¤¬¤·¤Î¤Ð¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ý¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾å³Ü¹ü¤Î½ý¤ÏÇ¾¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ì´É¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¹üÈ×ÉÕ¶á¤âµÞ½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Àï»à¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Ï¡¢³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ý¤Ï¡¢»à¸å¤Ë³»¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢Ã×Ì¿½ý¤Ï³°½ýÉô°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¡¢»Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÂ¿ÎÌ¤ÇÀäÌ¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
¾õ¶·¾Úµò¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¸åÆ¬Éô¤ò·õ¤Ç°ì·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ý¤Ï¡¢Æ¬³¸¹ü¤ò´Ó¤¡¢Ç¾Æâ¤Î¿ô¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆæ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Î½ý¤òÉé¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Ï³õ¡Ê¤«¤Ö¤È¡Ë¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤¼¡¢³õ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼«¤éÃ¦¤¤¤À¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¦¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ö·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¼êÂ¤ËËÉ¸æÁÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¬Éô¤ò½ü¤±¤Ð³»¤ÇÊ¤¡Ê¤ª¤ª¡Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£²Ê³Ø¤Î¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤Ê¤ª»Ä¤ë¡¢Îò»Ë¤ÎÆæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇÏ¤ò¤¯¤ì¡¢ÇÏ¤ò¡ª¡¡ÇÏ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤ï¤¬²¦¹ñ¤ò¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾Âæ»ì¤òÈ¯¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤¬ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1955Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë³õ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
¡Ö½÷·Ï¿ÆÂ²¡×¤òÄÉÀ×¤»¤è
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î²¦ÍÍ¡×¤ÎDNA´ÕÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÆñÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Ë¤Ï°ä»ù¤¬¤ª¤é¤º¡¢²È·Ï¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥£¥ë¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ç¤¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢Éã¤Î»à¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë1484Ç¯¤ËÁáÀÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¦¼¼¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ç¤¤¿½î»Ò¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥°¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¤Ïé¬é¯ÀïÁè¤Î½ª·ë¸å¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼7À¤¤Ë½è·º¤µ¤ì¤ÆÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Î½î»Ò¡¢¥«¥Æ¥ê¥ó¡¦¥×¥é¥ó¥¿¥¸¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢·ëº§¸å¤¹¤°¤Ë»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Î·ÏÅý¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç´°Á´¤ËÀä¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÅÁ»Ò¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£--¤â¤Ï¤äDNA´ÕÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¹¤Ù¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î²¦ÍÍ¡×¤ÎÈ¯·¡¡¦²òÀÏ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤â¡¢°ì»þ¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢²áÇ®¤¹¤ë°ìÊý¤Î±Ñ¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤òÄÃ¡Ê¤·¤º¡Ë¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÂÇ³«ºö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ç¤¢¤ë¡£
£ÙÀ÷¿§ÂÎ¤È¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA
¿Þ¡ÖYÀ÷¿§ÂÎ¤È¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¡×¤Ï¡¢Â©»ÒÆó¿Í¡¢Ì¼Æó¿Í¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÀ÷¿§ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¿Í¤òÉ½¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¡ÊÀÀ÷¿§ÂÎ¤ÏXX¡Ë¤ÈÉã¿Æ¡ÊÆ±¤¸¤¯XY¡Ë¤«¤éÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÉã¿Æ¤ÎYÀ÷¿§ÂÎ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Êì¿Æ¤ÎÍñ»Ò¤ÈÉã¿Æ¤ÎÀº»Ò¤¬¼õÀº¤·¤ÆÀ¸¿£ºÙË¦¤¬¤Ç¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÁÈ´¹¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀ÷¿§ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤É¤¦¤·¤¬¤Ê¤é¤ó¤À¸å¤ËÃæ´ÖÉôÊ¬¤Ç¤Í¤¸¤ì¤¬À¸¤¸¡¢¤Í¤¸¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÁê¼ê¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤¹¤ëÉôÊ¬¤É¤¦¤·¤¬·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À÷¿§ÂÎ¤¬ÁÈ¤ß´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
Æ±¤¸Î¾¿Æ¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Æ±¤¸À÷¿§ÂÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÌÎ©¤Á¤äÀ³Ê¤Ê¤É¡¢·»Äï»ÐËå´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢XÀ÷¿§ÂÎ¤ÈYÀ÷¿§ÂÎ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÁÈ´¹¤¨¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éã¤ÎYÀ÷¿§ÂÎ¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ©»Ò¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤â¤Ä´ï´±¤Ç¤¢¤ë¡£ºÙË¦³Ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëDNA¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎDNA¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤È¤è¤Ö¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¡¢ÃËÀ·ÏÅý¤ÇÃËÀ¤Ë¤Î¤ßÅÁ¤ï¤ë£ÙÀ÷¿§ÂÎ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢½÷À·ÏÅý¤ÇÃË½÷¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ì½÷À¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÏÉ¬¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊì¿Æ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃËÀ¤ÇÌ¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ì¼¤Î¤â¤Ä¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Êì¿Æ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Éã¿Æ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¤Ê¤¼¡¢»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Àº»Ò¤ÎÆâÉô¤Ë¤â¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Àº»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¼õÀº»þ¤ËÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢Íñ»Ò¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¸í¤Ã¤ÆÍñÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Àº»ÒÍ³Íè¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼õÀºÍñ¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢½÷·Ï¤¬¤Ä¤Å¤¯¤«¤®¤ê¡¢Æ±¤¸¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
3¿Í¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë»Ò¤É¤â!?
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃË·Ï¡¢½÷·Ï¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÄÉÀ×¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃË·Ï¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾Î¹æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÄÉ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î½÷·Ï¤Ï¡¢·ëº§¸å¤ËÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Àµ³Î¤Ê²È·Ï¤ò¤¿¤É¤ê¤Ë¤¯¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃË·Ï¤Ë¤Ï¡ÖÉã»Ò´Ø·¸¡×¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Â¾²È¤«¤éÍÜ»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Êì»Ò´Ø·¸¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö3¿Í¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
´ñ¤Ã²ø¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¡È¼Âºß¡É¤·¤¦¤ë¤Î¤À¡£Ææ²ò¤¤Î¥«¥®¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸Êì¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÉÂ*¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤ß¤Ê¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸ÉÂ¤ò´µ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÌñ²ð¤Ê°äÅÁÉÂ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤¬¡Ö³Ë°Ü¿¢¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ¡Ö³Ë°Ü¿¢¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Æ¤¬3¿Í¤¤¤ë»Ò¤É¤â!?¡×¡×¡Ë¡£
¤Þ¤º¡¢Î¾¿Æ¤Î¼õÀºÍñ¤«¤éºÙË¦³Ë¤À¤±¤òÈ´¤¯¡Ê¤³¤ì¤ò¡Ö³Ë£Á¡×¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÁàºî¤Ç¡¢ºÙË¦¼Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Û¾ï¤Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ë¡Ë¡£¼¡¤Ë¡¢Àµ¾ï¤Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¤â¤ÄÂ¾¤Î½÷À¤«¤éÍñ»Ò¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÍñ»Ò¤«¤é¤âºÙË¦³Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
³Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿Äó¶¡Íñ»Ò¤Ë³Ë£Á¤òÃíÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤ÎºÙË¦³Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëDNA¤È¡¢Íñ»ÒÄó¶¡¼Ô¤ÎÀµ¾ï¤Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¤â¤ÄÍñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Íñ¤òÊì¿Æ¤Î»ÒµÜ¤ËÌá¤»¤Ð¡¢ÀèÅ·Åª¤Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÉÂ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÉÂ¡§ËýÀ¿Ê¹ÔÀ³°´ã¶ÚËãáã¾É¸õ·²¡ÊCPEO¡Ë¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢Ç¾¶Ú¾É¡¦Æý»À¥¢¥·¥É¡¼¥·¥¹¡¦Ç¾Â´ÃæÍÍÈ¯ºî ¾É¸õ·²¡ÊMELAS¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤ª¤³¤ëÉÂµ¤¤ÎÁí¾Î¡£¹¥È¯Ç¯Îð¤ä¤¢¤¤é¤«¤ÊÀº¹¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï3¼ïÎà¤ÎDNA¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎDNA¤Ë²Ã¤¨¡¢Íñ»ÒÄó¶¡¼Ô¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¿Æ¤¬3¿Í¤¤¤ë!?¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
Ã±¤Ê¤ë³¨¶õ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î³Ë°Ü¿¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö3¿Í¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î³Ë¿´ÉôÊ¬¤Ï²ò·è¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÎÄó¶¡Íñ¤Ï¡¢°Ü¿¢Â¡´ï¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â¡´ïÄó¶¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ë37¸Ä¤Î°äÅÁ»Ò¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤ëÎÌ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¿´Â¡°Ü¿¢¤äÀ¸ÂÎ´Î°Ü¿¢¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ¢·ì¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÄó¶¡¼Ô¤ËÍ³Íè¤¹¤ëDNA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö3¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¤â¤Ä¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀÊÌ¤Ë¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÊì¿Æ¤«¤éÌ¼¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²È·Ï¿Þ¤¬Àµ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÆ±¤¸¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡ª¡¡°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·ÏÅý¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¡¢ÂÇ³«ºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°½÷·Ï»ÒÂ¹¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¹Æ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É3À¤¤Î½÷·Ï»ÒÂ¹¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·Ï¿Þ¤Ë¤è¤ëÄÉÀ×¡¢¤½¤·¤Æ´ÕÄê¤Ø¤Î·Ð°Þ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¼¡²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡£¡Ê¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¦²È¤Î°äÅÁ»Ò--DNA¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿À¤³¦»Ë¤ÎÆæ
¤Ê¤ó¤È¡¢Ä¾·Ï¤¬Àä¤¨¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¤Ë»ÒÂ¹¤¬¤¤¤¿¡Ä¡ªDNA´ÕÄê¤Ç¡Ö±Ñ¹ñ»Ë¤Î¥¦¥é¡×¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
¹©¾ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ê©ÃÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©