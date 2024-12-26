¡Úºå¿À¡Û¥É¥é£±°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ËàÅÅÏÃ¼èºàá¡¡Ìó£´£°Ê¬¤ÎÄÌÏÃ¤ÇÎý½¬¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡¸×¤Î¥É¥é£±º¸ÏÓ¤¬ÀèÇÚ±¦ÏÓ¤ËÁá¤¯¤âàÅÅÏÃ¼èºàá¤À¡£ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³½éÅÐÈÄ¤È¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£´¡á£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡£¤½¤Î°Ë¸¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÒÊÛ³Ø±à¹â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Î£²³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢Íèµ¨¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¹â¹»»þÂå¤âÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£°Ë¸¶¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Â¼¾å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´é¤Ç¤¹¡£¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢Â¼¾å¤â¡Ö²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£²¸Ä²¼¡¢¥Ê¥á¤Æ¤ë¤ä¤ÄÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¶µ°éá¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°Ë¸¶¤ÏÀèÇÚ±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤â¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¼Á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¡¢¤±¤óÀ©¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÂ¼¾å¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È°Ë¸¶¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Â¼¾å¤ÈÌó£´£°Ê¬´Ö¤âÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂ¼¾åÅê¼ê¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£¥×¥í¤Ç¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ø¥×¥í¤Î¿Í¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤âÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÍèÇ¯£±·î¤ÎÆþÎÀ¤òÁ°¤ËÁá¤¯¤â¸×¤ÎÎý½¬¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏºòÇ¯¡¢£Í£Ö£Ð¤È¿·¿Í²¦¤ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤ÆÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ìÅÍß¤ÇÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¡£¤³¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢ÀèÇÚ¤ËÂ³¤±¤ë¤«¡½¡½¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡