¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡Û·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÁÈ¿¥¤«¤éÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤«¤éÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×ÂåÉ½¤Î¹âÌî½¨ÉÒ¤µ¤ó¡£1.1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢4000¼Ò°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¾ì¡×¤È¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹âÌî¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Î®¤Î¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Æ¯¤Êý¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎºîË¡¡Ù¤¬´©¹Ô¡£È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤·¡¢¡È¤¤ì¤¤¤´¤È¡ÉÈ´¤¤Î»Å»öÏÀ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ÛÎã¤ÎÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ËÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤±¤É
¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¿Í¡×
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬°Î¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢Æ±Î½¤äÂ¾Éô½ð¤Î¿Í¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉô²¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¡Öº£ÅÙ¤Î¾¦ÃÌ¤ÇÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢ÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¡ÖÂç»ö¤Ê¼è°úÀè¤È¤Î¾¦ÃÌ¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Îºî¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¡¢»Å»ö¤òÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥½¨¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ
¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤
¡¡¼ÂÀÓ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¬°Î¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î»ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï½¾¤¦¤Ù¤¤À¤È¤â¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬ÌµÍý¤ä¤ê»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤íÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê
¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¸¥ã¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í¥½¨¤À¤±¤É¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤«¤Íð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÍÇ½¤À¤±¤É¡¢¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖNetflix¡×¤Î¼ÒÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¸¥ã¡¼¥¯¤Ë¤Ïµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ÇÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥½¨¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤Ë»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ò¤¿¤ÀÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎºîË¡¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡Ë