26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比60円安の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9130.43円に対しては9.57円高。出来高は1042枚だった。



TOPIX先物期近は2740ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比6.14ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39140 -60 1042

日経225mini 39150 -50 24027

TOPIX先物 2740 -1 725

JPX日経400先物 24830 +0 74

グロース指数先物 627 -1 97

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

