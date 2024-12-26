　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比60円安の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9130.43円に対しては9.57円高。出来高は1042枚だった。

　TOPIX先物期近は2740ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比6.14ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39140　　　　　 -60　　　　1042
日経225mini 　　　　　　 39150　　　　　 -50　　　 24027
TOPIX先物 　　　　　　　　2740　　　　　　-1　　　　 725
JPX日経400先物　　　　　 24830　　　　　　+0　　　　　74
グロース指数先物　　　　　 627　　　　　　-1　　　　　97
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース